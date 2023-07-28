الاقتصاد الفرنسي يتجاوز التوقعات ويسجل نموا بـ0,5 % في الربع الثاني

القاهرة - بوابة الوسط

سجل الاقتصاد الفرنسي نموا نسبته 0,5% في الربع الثاني من السنة الحالية، متجاوزا التوقعات ومدفوعا بالصادرات، في حين تراجع استهلاك الأسر، بحسب ما أفاد المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية.

وجاء هذا التقدير الأول للمعهد أعلى من توقعات النمو المقدرة بـ0,1 % للفترة بين أبريل ويونيو الماضيين، وبعد 0,1 % مسجلة في الربع الأول من 2023، وفق وكالة «فرانس برس».

أداء ثابت للصادرات

ويستند هذا التحسن على أداء ثابت للصادرات ولا سيما معدات النقل فيما ارتفاع الواردات أقل قوة، وساهمت التجارة الخارجية بشكل إيجابي في النمو الفصلي.

- النشاط الاقتصادي الفرنسي يقاوم في الربع الأول.. لكن الصعوبات تتراكم

واستفاد النمو كذلك من دينامية الصناعات وقطاع الخدمات التجارية وانتاج الطاقة المدعوم بإعادة فتح المحطات النووية.

في المقابل انخفض استهلاك الأسر بنسبة 0,4% في الربع الثاني، مع تراجع ملحوظ بلغ 2,7 % على صعيد استهلاك المواد الغذائية للشهر السادس على التوالي متأثرا بتضخم يزيد عن 10 %.

وفي منشور منفصل، أشار المعهد إلى ارتفاع ملحوظ بلغ 2,5% في استهلاك المواد الغذائية خلال شهر يونيو الماضي.

وخفض المعهد نسبة النمو في الربع الأخير من 2022 بـ0,1 نقطة، إلى 0,1 % من دون أن يؤثر ذلك على ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,5% المسجلة العام الماضي برمته.