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مصر تعلن وقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 08:15 مساء
مصر تعلن وقف تصدير الغاز طوال أشهر الصيف
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، توقف تصدير الغاز بالكامل خلال شهور الصيف بسبب زيادة حجم الاستهلاك، ويستكمل في باقي فصول السنة تصدير الفائض.

وأوضح مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، عقب اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة، أن أزمة الكهرباء لا علاقة لها بما أثير من أخبار - غير صحيحة - حول وجود مشكلة في الغاز أو حقل ظهر أو الكميات التي تنتجها الدولة أو أن مشروعات الكهرباء التي أنشأتها الدولة لا كفاءة لها، مؤكدًا أن الغاز الطبيعي ينتج بنفس الكميات.

- مصر تعلن خطة لترشيد استهلاك الكهرباء

وأشار إلى أنه جرى التحرك مع الوزراء لمواجهة أزمة الكهرباء، لافتا إلى أن الحلول ليست مرتبطة بتوفير كميات من الوقود لتشغيل المحطات، ولكن التوربينات التي تعمل بها محطات الكهرباء تستهلك كميات أكبر من الوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى نفس كفاءة العمل، متابعا «كلما ارتفعت درجة الحرارة تحتاج التوربينات إلى كميات أكبر من الطاقة لتعمل بنفس الكفاءة».

وأعلن مدبولي أيضًا عن مجموعة من الإجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، من بينها استيراد كميات إضافية من المازوت فقط، والذي يتراوح تكلفته ما بين 250 إلى 300 مليون دولار أميركي للمازوت فقط لنهاية أغسطس، بالإضافة إلى أن يكون العمل يوم الأحد من كل أسبوع بنظام الأونلاين للموظفين والمباني الخدمية التي لا ترتبط بالعمل المباشر مع المواطن.

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