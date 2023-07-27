  • Alwasat News
Atwasat

أطباء نيجيريون يبدأون إضرابا مفتوحا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 10:16 صباحا
أطباء نيجيريون يبدأون إضرابا مفتوحا
طبيب جرّاح ومساعده في غرفة عمليات بمستشفى في مايدوغوري، 25 يناير 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

بدأ الأطباء المتدربون في المستشفيات العامة في نيجيريا إضرابا مفتوحا، للمطالبة بدفع أجورهم المتأخرة، واستبدال الأطباء الذين تركوا البلد، على ما أعلنت نقابتهم.

وتقود الإضراب الرابطة الوطنية للأطباء المتدربين، التي تمثل 40% من أطباء المستشفيات في نيجيريا. وحذّرت النقابة من أن الإضراب سيؤثر على كل المستشفيات العامة في أكبر دولة أفريقية من حيث الكثافة السكانية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكدت أن الإضراب سينتهي عند استجابة السلطات المعنية للمطالب، وأبرزها دفع الأجور المتأخرة، والاستعاضة عن الأطباء الذين تركوا البلد، للعمل في الخارج. وتطالب النقابة أيضا بتحسين التجهيزات في المستشفيات العامة.

ارتفاع التضخم في نيجيريا
يأتي هذا الإضراب في وقت يواجه فيه سكان البلد تدهورا خطيرا في مستوى معيشتهم، حيث يتجاوز التضخم في نيجيريا 22%، بينما زاد سعر الوقود ثلاث مرات، وتراجعت قيمة العملة بشكل حاد.

وقد أثار الرئيس بولا تينوبو أخيرا الجدل عند تنصيبه في 29 مايو، إذ دعا إلى إنهاء سياسة دعم الوقود التي تبقي الأسعار منخفضة بصورة مصطنعة. لكن إنهاء الدعم أدى إلى ارتفاع سريع في تكاليف النقل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما ازدادت كلفة الكهرباء بالنسبة لكل من يستخدم المولدات الكهربائية في المنزل والعمل.

ويعتبر خبراء اقتصاديون أن انعكاسات هذه السياسات إيجابية على المدى الطويل. لكن الإصلاحات أثرت بشدة على النيجيريين الذين يعيش نصفهم في فقر مدقع، وفق الوكالة الفرنسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر

إدانات دولية واسعة بعد إعلان عسكريين الإطاحة برئيس النيجر
دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد

دييجو سيميوني: لا أحد فوق أتلتيكو مدريد
ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط

ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط
رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب

رحيل الشاعر المصري شوقي حجاب
رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو

رفع علم ليبيا بقرية الألعاب الجامعية العالمية بتشنغدو
وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية

وليد المرغني: كرة السلة الليبية ينقصها الدعم المالي لتصل إلى العالمية
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها

ابنة رونالدو ترتدي قميص محمد صلاح وتتجاهل والدها
ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»

ماكرون: فرنسا مستعدة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية (صور)

الأهلي طرابلس بزيه الرسمي أمام الهلال السعودي في ضربة بداية البطولة العربية ...
إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة

إردوغان يلتقي محمود عباس وإسماعيل هنية في أنقرة
الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» (صور)

الهلال يجدد عقود كبار نجومه ويبرم صفقات جديدة قبل الظهور في «الكونفيدرالية» ...
شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في كأس الدوريين

شاهد.. ميسي يواصل البداية النارية مع إنتر ميامي ويصل إلى الأدوار الإقصائية في ...
التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة

التونسي الحفناوي يحرز ذهبية سباق 800 متر حرة في مونديال السباحة
«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟

«تحقيقات»: لسعات النحل.. من التحسس إلى العلاج؟
«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟

«وسط الخبر»: هل ينهي الدبيبة مناورات المشري وينفرد بالغرب؟
كاريكاتير حليم - فلسطين

كاريكاتير حليم - فلسطين
قصة حب ونضال للعدالة.. فاجعة «مرفأ بيروت» جمعت وليام وماريا

قصة حب ونضال للعدالة.. فاجعة «مرفأ بيروت» جمعت وليام وماريا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
صندوق النقد يرفع مستوى تفاؤله للاقتصاد العالمي
صندوق النقد يرفع مستوى تفاؤله للاقتصاد العالمي
ماسك: «تويتر» سيتيح لمستخدميه إدارة عالمهم المالي
ماسك: «تويتر» سيتيح لمستخدميه إدارة عالمهم المالي
خبراء: اتفاق تونس مع صندوق النقد يمر بمرحلة صعبة
خبراء: اتفاق تونس مع صندوق النقد يمر بمرحلة صعبة
اليابان تسجل انخفاضا غير مسبوق في عدد السكان العام 2022
اليابان تسجل انخفاضا غير مسبوق في عدد السكان العام 2022
هل يعيد التغير المناخي رسم الخريطة السياحية؟
هل يعيد التغير المناخي رسم الخريطة السياحية؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ......
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة...
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة بالاندثار
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة ......
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في تكساس
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في......
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن الأرضية النادرة
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن ......
المزيد
أطباء نيجيريون يبدأون إضرابا مفتوحا
أطباء نيجيريون يبدأون إضرابا مفتوحا...
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يرفع معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 2001
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يرفع معدلات الفائدة إلى أعلى ......
ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار النفط
ميزانية الكويت تحقق فائضا لأول مرة منذ 9 سنوات بفضل أسعار ......
هل يعيد التغير المناخي رسم الخريطة السياحية؟
هل يعيد التغير المناخي رسم الخريطة السياحية؟...
اليابان تسجل انخفاضا غير مسبوق في عدد السكان العام 2022
اليابان تسجل انخفاضا غير مسبوق في عدد السكان العام 2022...
المزيد