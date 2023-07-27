أطباء نيجيريون يبدأون إضرابا مفتوحا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الأطباء المتدربون في المستشفيات العامة في نيجيريا إضرابا مفتوحا، للمطالبة بدفع أجورهم المتأخرة، واستبدال الأطباء الذين تركوا البلد، على ما أعلنت نقابتهم.

وتقود الإضراب الرابطة الوطنية للأطباء المتدربين، التي تمثل 40% من أطباء المستشفيات في نيجيريا. وحذّرت النقابة من أن الإضراب سيؤثر على كل المستشفيات العامة في أكبر دولة أفريقية من حيث الكثافة السكانية، وفق وكالة «فرانس برس».

وأكدت أن الإضراب سينتهي عند استجابة السلطات المعنية للمطالب، وأبرزها دفع الأجور المتأخرة، والاستعاضة عن الأطباء الذين تركوا البلد، للعمل في الخارج. وتطالب النقابة أيضا بتحسين التجهيزات في المستشفيات العامة.

ارتفاع التضخم في نيجيريا

يأتي هذا الإضراب في وقت يواجه فيه سكان البلد تدهورا خطيرا في مستوى معيشتهم، حيث يتجاوز التضخم في نيجيريا 22%، بينما زاد سعر الوقود ثلاث مرات، وتراجعت قيمة العملة بشكل حاد.

وقد أثار الرئيس بولا تينوبو أخيرا الجدل عند تنصيبه في 29 مايو، إذ دعا إلى إنهاء سياسة دعم الوقود التي تبقي الأسعار منخفضة بصورة مصطنعة. لكن إنهاء الدعم أدى إلى ارتفاع سريع في تكاليف النقل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. كما ازدادت كلفة الكهرباء بالنسبة لكل من يستخدم المولدات الكهربائية في المنزل والعمل.

ويعتبر خبراء اقتصاديون أن انعكاسات هذه السياسات إيجابية على المدى الطويل. لكن الإصلاحات أثرت بشدة على النيجيريين الذين يعيش نصفهم في فقر مدقع، وفق الوكالة الفرنسية.