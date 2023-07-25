فيتنام تسعى لصدارة سوق المعادن النادرة بإنتاج مليوني طن سنويا

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

تستهدف فيتنام البدء في استخراج الاحتياطيات الهائلة التي تملكها من المعادن الأرضية النادرة، وتستهدف إنتاج مليوني طن سنويا بحلول العام 2030.

وتقوم خطة الحكومة الفيتنامية، التي اطلعت عليها «رويترز»، على استخراج المعادن النادرة من تسع مناجم تقع في ولايات لاي تشاو ولا كاي وين باي شمال البلاد.

كما ستعمل فيتنام، بموجب الخطة الجديدة، على تطوير أربع مناجم بعد العام 2030، بهدف رفع إنتاج المعادن النادر إلى 2.11 مليون برميل بحلول العام 2050.

وتستهدف فيتنام كذلك الاستثمار في منشآت تعدين العناصر النادرة، بهدف إنتاج ما بين 20 ألف و60 ألف طن سنويا من أكاسيد الأرض النادرة بحلول العام 2030، ورفع الإنتاح السنوي إلى 80 ألف طن بحلول العام 2050.

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ثاني أكبر احتياطي للعناصر الأرضية النادرة بالعالم

تملك فيتنام ثاني أكبر احتياطيات غير مستغلة من المعادن الأرضية النادرة، تقدر بـ22 مليون طن، بعد الصين.

وقفز إنتاج البلاد من المعادن النادرة إلى 4300 طن العام الماضي من 400 طن بالعام 2020، حسب بيانات أميركية.

المعادن الأرضية النادرة هي مجموعة من العناصر الأرضية تستخدم في صناعة الإلكترونيات الدقيقة التي تدخل في صناعة البطاريات، مما يجعلها عنصرا أساسيا في المسعى العالمي للتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.