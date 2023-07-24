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بنغلاديش: الحكم على محمد يونس الحائز نوبل للسلام بدفع 1.4 مليون دولار ضرائب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 07:33 مساء
بنغلاديش: الحكم على محمد يونس الحائز نوبل للسلام بدفع 1.4 مليون دولار ضرائب
محمد يونس في منتدى دافوس في سويسرا. (أرشيفية: أ ف ب)
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أمرت المحكمة العليا في بنغلاديش محمد يونس، الحائز جائزة نوبل للسلام، بدفع 1.4 مليون دولار كضرائب على تبرعات بـ7 ملايين دولار لثلاثة صناديق خيرية، بحسب ما أعلن محاميه ساردير جينات الإثنين، والذي أكد أن المحكمة العليا رفضت الألتماس الذي تقدم به.

ووافقت المحكمة العليا، الأحد، على حكم أصدرته محكمة أدنى درجة، مشيرةً إلى أن القانون لا ينص على إعفاءات ضريبية للتبرعات المقدمة للصناديق الخيرية. وأمرته بدفع 150 مليون تاكا (1.4 مليون دولار)، دفع منها 30 مليون تاكا، وفق وكالة «فرانس برس».

تبرع يونس بـ767 مليون تاكا (7ملايين دولار) بين 2011 و2014 لثلاث منظمات: «صندوق الأستاذ محمد يونس»، و«صندوق أسرة يونس»، و«مركز يونس».

انتشال ملايين الأشخاص من الفقر المدقع في بنغلاديش
وحصل خبير الاقتصاد البالغ من العمر 83 عامًا على جائزة نوبل للسلام العام 2006 نتيجة عمله في مجال التنمية الاقتصادية، وهو يُعرف بانتشاله ملايين الأشخاص من الفقر المدقع في بنغلاديش عبر تقديم قروض صغيرة في المناطق الريفية بواسطة بنك غرامين، الذي أسسه العام 1983.

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لكن سمعته تلطخت بعد خلافه مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي اتهمته بـ«مص دماء» الفقراء بفرضه أسعار فائدة تصل إلى نحو 20%.  وباشرت لجنة مكافحة الفساد في بنغلاديش (ACC) العام الماضي تحقيقا كبيرا في الشركات التي يرأسها يونس.

كذلك، ألقت حسينة اللوم على يونس في إلغاء البنك الدولي قرضا بـ1.2 مليار دولار، لبناء جسر، شابته مزاعم بالفساد، لكن لطالما نفى يونس ذلك. ونشرت أربعون شخصية دولية، من بينها بان كي مون وهيلاري كلينتون وبونو، في مارس، رسالة تطلب من بنغلاديش وضع حدّ لهذه «المضايقات» والهجمات «غير العادلة» على يونس.

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