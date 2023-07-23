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توقيف فنزويلي بحوزته 150 ألف دولار مزورة لدى عودته من كولومبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 08:34 صباحا
توقيف فنزويلي بحوزته 150 ألف دولار مزورة لدى عودته من كولومبيا
أوراق نقدية لفئة 100 دولار أميركي في محل صيرفة في أنقرة، في صورة مؤرخة يوم 20 يوليو 2023. (أ ف ب)
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أوقف فنزويلي لدى وصوله إلى بلاده قادما من كولومبيا ومعه نحو 150 ألف دولار مزورة، وفق ما أفاد محضر عسكري اطلعت عليه وكالة «فرانس برس».

وقبض على المتهم أثناء عملية تفتيش روتينية عند نقطة عسكرية في بيراكال بين مدينتي سان أنطونيو ديل تاتشيرا في فنزويلا وكوكوتا في كولومبيا، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وعثر العناصر على أوراق نقدية «مخبأة في راديو محمول» و«بعد فحصها وجدوا أنها دولارات مزيفة. في المجموع، أحصوا 148700 بالعملة الأميركية»، وفق المحضر.

«صمام في مواجهة الحصار الاقتصادي»
وحذّرت فنزويلا مرارا من تداول الدولارات المزيفة، ويسجل قسم التحقيقات الجنائية أربع إلى خمس شكاوى في هذا السياق شهريا.

والدولار أصبح في العملة المستخدمة في فنزويلا التي شهدت أزمة غير مسبوقة وتضخما مفرطا.

وتبقى العملة الرسمية البوليفار لكن الحكومة تبرر الاستخدام غير الرسمي للدولار على أنه «صمام» في مواجهة «الحصار الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن».

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