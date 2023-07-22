مدير وكالة الطاقة الدولية: توقعات طلب النفط تعتمد على نمو الصين

القاهرة - بوابة الوسط

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم السبت، إن الوكالة ستراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بناء على توقعات النمو الاقتصادي في الصين وبعض الدول الأخرى.

وجدد بيرول، التأكيد على أن وجهة نظر الوكالة تميل إلى توقعات بأن تشهد أسواق النفط شحا في النصف الثاني من هذا العام، بحسب وكالة «رويترز».

- «الطاقة الدولية» تتوقع بلوغ ذروة الطلب على النفط قبل نهاية العقد

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، لصحفيين خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند، إن مراجعة توقعات الطلب «تعتمد إلى حد كبير على النمو في دول كثيرة في النصف الثاني من العام، لكن بشكل أساسي على توقعات النمو في الصين».