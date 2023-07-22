  • Alwasat News
Atwasat

مدير وكالة الطاقة الدولية: توقعات طلب النفط تعتمد على نمو الصين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 11:26 صباحا
مدير وكالة الطاقة الدولية: توقعات طلب النفط تعتمد على نمو الصين
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول بمكتبه في العاصمة الفرنسية باريس، 7 نوفمبر 2020. (رويترز)
alwasat radio

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، اليوم السبت، إن الوكالة ستراجع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بناء على توقعات النمو الاقتصادي في الصين وبعض الدول الأخرى.

وجدد بيرول، التأكيد على أن وجهة نظر الوكالة تميل إلى توقعات بأن تشهد أسواق النفط شحا في النصف الثاني من هذا العام، بحسب وكالة «رويترز».

- «الطاقة الدولية» تتوقع بلوغ ذروة الطلب على النفط قبل نهاية العقد

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، لصحفيين خلال اجتماع لوزراء الطاقة في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في الهند، إن مراجعة توقعات الطلب «تعتمد إلى حد كبير على النمو في دول كثيرة في النصف الثاني من العام، لكن بشكل أساسي على توقعات النمو في الصين».

توقعات بشح الطلب في النصف الثاني
وردا على سؤال عن سبل حدوث المزيد من الخفض في توقعات الطلب، قال «نعم لكن هناك احتمالا أيضا للمراجعة بالرفع، لذا سنرى كيف ستبدو التوقعات الخاصة بالاقتصاد الصيني.. زعلى أية حال نتوقع شحا في النصف الثاني من العام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل

باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات...
محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024

محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024
شاهد.. الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي ويتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة

شاهد.. الاتحاد يفوز على الأهلي بنغازي ويتوج بطلا لكأس ليبيا لكرة السلة
كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد

كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد
قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية

قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية
النصر السعودي يفاوض ساديو ماني

النصر السعودي يفاوض ساديو ماني
هاري كين يقرر عدم تجديد عقده مع توتنهام

هاري كين يقرر عدم تجديد عقده مع توتنهام
كاريكاتير حليم - تشكيل لجنة مالية عليا للتوزيع العادل للثروة

كاريكاتير حليم - تشكيل لجنة مالية عليا للتوزيع العادل للثروة
اليوم.. الاتحاد والأهلى بنغازى في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة

اليوم.. الاتحاد والأهلى بنغازى في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة
لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضا خياليا من نادٍ سعودي

لاوتارو مارتينيز يتلقى عرضا خياليا من نادٍ سعودي
غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين

غضب في إندونيسيا بعد حفل «زفاف» لكلبين
«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها

«المعرفة الاستعمارية».. بين الجغرافيا والهوية في ليبيا ومحيطها
وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي إلى «الوسط»: ليس المطلوب «غالب أو مغلوب» في ليبيا.. والحل قد يكون «فيدراليا»

وزير خارجية مصر السابق نبيل فهمي إلى «الوسط»: ليس المطلوب «غالب أو مغلوب» في ...
النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا

النيابة العامة تحقق في سبب تلف خط نقل مياه النهر الصناعي لأجدابيا
أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء

أمل جديد لمرضى الإيدز.. «مريض جنيف» يتماثل الشفاء
في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين

في العدد 400: المصالحة بين برازافيل وباريس.. وتفاقم أزمة المهاجرين
محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق الكبير ومرعي البرعصي

محكمة أجدابيا الابتدائية تعين لجنة حراسة قضائية على الإيرادات النفطية تضم الصديق...
«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في درجات الحرارة المرتفعة

«حكومة الوحدة»: إلزام جهات العمل بـ5 إجراءات للحد من المشاكل الصحية للعاملين في ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعيين ابن شقيقة رئيس الشيشان مديرًا لفرع شركة دانون في روسيا
تعيين ابن شقيقة رئيس الشيشان مديرًا لفرع شركة دانون في روسيا
إرجاء صفقة استحواذ «ميكروسوفت» على «أكتيفيجن»
إرجاء صفقة استحواذ «ميكروسوفت» على «أكتيفيجن»
تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار
تركيا والإمارات توقعان اتفاقات بـ50.7 مليار دولار
المركزي التركي يرفع معدل الفائدة الرئيسية 2.5 نقاط إلى 17.5%
المركزي التركي يرفع معدل الفائدة الرئيسية 2.5 نقاط إلى 17.5%
السعودية تقدم قرضا ميسرا ومنحة بقيمة 500 مليون دولار لتونس
السعودية تقدم قرضا ميسرا ومنحة بقيمة 500 مليون دولار لتونس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ......
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب ......
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة بالاندثار
لبنان.. الأزمة الاقتصادية تنعش «مهنًا» تقليدية كانت مهددة ......
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في تكساس
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في......
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن الأرضية النادرة
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن ......
المزيد
مدير وكالة الطاقة الدولية: توقعات طلب النفط تعتمد على نمو الصين
مدير وكالة الطاقة الدولية: توقعات طلب النفط تعتمد على نمو ......
إيران تنفي ملكيتها لشحنة نفط محمولة على ناقلة احتجزتها إندونيسيا
إيران تنفي ملكيتها لشحنة نفط محمولة على ناقلة احتجزتها ......
«غرينبيس» تشيد بعملية نقل النفط من «صافر» اليمنية وتحذر من «كارثة بيئية»
«غرينبيس» تشيد بعملية نقل النفط من «صافر» اليمنية وتحذر من ......
السعودية تقدم قرضا ميسرا ومنحة بقيمة 500 مليون دولار لتونس
السعودية تقدم قرضا ميسرا ومنحة بقيمة 500 مليون دولار لتونس...
المركزي التركي يرفع معدل الفائدة الرئيسية 2.5 نقاط إلى 17.5%
المركزي التركي يرفع معدل الفائدة الرئيسية 2.5 نقاط إلى 17.5%...
المزيد