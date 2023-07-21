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إيران تنفي ملكيتها لشحنة نفط محمولة على ناقلة احتجزتها إندونيسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 يوليو 2023, 12:53 مساء
إيران تنفي ملكيتها لشحنة نفط محمولة على ناقلة احتجزتها إندونيسيا
الناقلة النفطية «أدريان دارا» أو «غريس 1» سابقا ترفع العلم الإيراني قبالة سواحل جبل طارق. (أ ف ب)
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نفت إيران ملكيتها لشحنة نفط تحملها ناقلة عملاقة ترفع العلم الإيراني احتجزتها إندونيسيا الأسبوع الماضي، وفق ما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الجمعة.

ولم تحدد وزارة النفط الإيرانية في بيان هوية مالك الشحنة التي تحملها الناقلة العملاقة «إم.تي أرمان 114» التي ترفع العلم الإيراني ويُشتبه في تورطها في نقل النفط الخام بشكل غير قانوني. وقال خفر السواحل الإندونيسي في 11 يوليو إنه احتجز الناقلة، وفق وكالة «رويترز».

«خلق مناخ سلبي ضد بلادنا»
وذكرت الوزارة في البيان بدون الخوض في تفاصيل أن «الأنباء المنشورة التي تربط شحنة هذه السفينة.. بإيران ليست صحيحة وهدفها خلق مناخ سلبي ضد بلادنا».

- إندونيسيا تحتجز ناقلتي نفط إيرانية وبنمية

وقال قائد القوة البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الخميس، إن طهران سترد على أي شركة نفط تُفرغ النفط الإيراني من ناقلة نفط محتجزة حالياً خارج ميناء هيوستن، في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن.

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