«غرينبيس» تشيد بعملية نقل النفط من «صافر» اليمنية وتحذر من «كارثة بيئية»

القاهرة - بوابة الوسط

أشادت منظمة «غرينبيس» بعملية «محفوفة بالمخاطر»، تقودها الأمم المتحدة، لنقل النفط من ناقلة يمنية مهترئة، لكنها حذّرت من أن خطر وقوع كارثة بيئية لا يمكن تفاديه حتى يجرى إزالة الخام بالكامل.

ترسو «صافر»، التي صُنعت قبل 47 عاما، وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، على بُعد نحو خمسين كيلو مترا من ميناء الحُديدة الإستراتيجي (غرب) الذي يُعد بوابة رئيسية للشحنات الآتية إلى البلد، ولم تخضع لأي صيانة منذ العام 2015 بسبب الحرب في اليمن، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة «غرينبيس» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، غوى نكت، إلى «فرانس برس»: «نحن سعداء باقتراب السفينة نوتيكا من صافر، لأن هذا تتويج لجهد سنين لإنقاذ البحر الأحمر من خطر قنبلة موقوتة كان يمكن أن يقع بانفجار أو تسرب النفط».

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وسلّمت الأمم المتحدة، الإثنين، السفينة «نوتيكا» لليمن، تمهيدًا لمباشرة سحب الحمولة. وجرت مراسم التسليم على متن «نوتيكا» التي وصلت، الأحد، قبالة السواحل اليمنية، وستُعاد تسميتها «اليمن».

تحذير من مخاطر عملية النقل

حذرت «غوى» من أن عملية نقل النفط «محفوفة بالخاطر». لكن هذه المخاطر «تبقى أقل مما إذا تركت صافر دون نقل النفط»، مضيفة: «المخاطر كبيرة للغاية، فقد يحدث انفجار في أثناء الضخ بسبب اختلاف الضغط الذي قد يؤدي إلى تسرب هائل في البحر الأحمر».

وأوضحت «غرينبيس» في بيان: «كان خطر تسرب النفط أو الانفجار يشكّل سيفا مسلطا فوق رؤوس الملايين من الناس الذين يعيشون في المنطقة. يمكن أن تلحق كارثة من هذا القبيل أضرارا لا يمكن إصلاحها بالنظم البيئية للبحر الأحمر ومصادر رزق المجتمعات الساحلية». وتابعت: «لا يمكن تجنب الخطر حتى يجرى إزالة النفط بالكامل وبشكلٍ آمن».

يتنازع طرفا النزاع اليمني ملكية النفط، حيث سبق أن أعلن الحوثيون أنهم يعتزمون بيع النفط، وتحويل العائدات، لتسديد رواتب موظفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم. في المقابل، دعت الحكومة اليمنية إلى إنفاق أي مبلغ يتأتى من بيع هذا النفط على مشروعات صحية وإنسانية.