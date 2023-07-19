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كوبا وبيلاروسيا تسعيان لتعزيز علاقتهما الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 03:58 مساء
كوبا وبيلاروسيا تسعيان لتعزيز علاقتهما الاقتصادية
العلم الكوبي في إحدى المناطق السياحية بالبلاد، (أرشيفية: الإنترنت)
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تريد كوبا وبيلاروسيا تعزيز العلاقات بينهما لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري كما ذكرت وسائل إعلام من البلدين الثلاثاء بمناسبة زيارة وزير الخارجية البيلاروسي سيرغي ألينيك إلى هافانا.

وخلال لقائه مع نائب الرئيس الكوبي سلفادور فالديس، أكد الوزير البيلاروسي «الدينامية الإيجابية للعلاقات الاقتصادية والتجارية» بين البلدين وأعرب عن رغبة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في «تعميقها»، بحسب التلفزيون الكوبي، كما أكد «الانسجام التام بين هافانا ومينسك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية»، حسب «فرانس برس». 

وقالت الرئاسة الكوبية في بيان إن «نائب الرئيس الكوبي جدد اهتمام بلادنا بمواصلة تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك في المجالين الاقتصادية والتجارية». وجاءت زيارة الوزير البيلاروسي بينما كان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل يحضر قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في بروكسل. 

 تقارب دبلوماسي واقتصادي 
ولا تشارك بيلاروسيا بشكل مباشر في النزاع في أوكرانيا لكن موسكو استخدمت أراضيها لشن هجومها على كييف في 2022. كما تضم البلاد أسلحة نووية تكتيكية روسية.  بالإضافة إلى ذلك، حققت هافانا وموسكو في الأشهر الأخيرة تقاربًا دبلوماسيًا واقتصاديًا. 

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وزار عدد من كبار القادة الروس الجزيرة وأعربوا عن استعدادهم لدعم الجزيرة الشيوعية التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثين عامًا.  والتقى سيرغي ألينيك الذي انتهت زيارته الثلاثاء عددًا من كبار المسؤولين الكوبيين، بينهم وزير التجارة الخارجية ريكاردو كابريساس. 

تزويد كوبا بآليات ثقيلة وقطع غيار ومواد غذائية 
وذكرت وكالة الأنباء البيلاروسية أنه خلال المحادثات «جرى إيلاء أهمية خاصة لتزويد كوبا بآليات ثقيلة وقطع غيار ومواد غذائية وغيرها من المنتجات البيلاروسية».

وقال هذا المصدر الذي لا يقدم أرقامًا إن «غالبية» صادرات البلد الأوروبي إلى كوبا تتكون من «جرارات وشاحنات ومحركات ذات احتراق داخلي وإطارات وقطع غيار وآلات ومعدات زراعية»، بينما تستورد مينسك من كوبا «أدوية». 

ذكرت وسائل إعلام بيلاروسية أن وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز مييرا سافر في في نهاية يونيو إلى مينسك «لتطوير» التعاون العسكري بين البلدين. وقبل أيام قليلة استقبله نظيره الروسي سيرغي شويغو في موسكو.

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