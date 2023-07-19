  • Alwasat News
Atwasat

«نيسان» و«رينو» يستعدان لإنهاء مفاوضات صعبة وإعلان تحالف جديد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام الأربعاء 19 يوليو 2023, 12:44 مساء
«نيسان» و«رينو» يستعدان لإنهاء مفاوضات صعبة وإعلان تحالف جديد
شعار «نيسان» اليابانية و«رينو» الفرنسية. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يستعد عملاقا تصنيع السيارات في العالم «رينو» الفرنسية و«نيسان» اليابانية للإعلان عن إنشاء تحالف جديد خلال أيام قليلة مقبلة، ويعملان في الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية على الاتفاق.

ونقلت وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة على سير المباحثات، أن الاتفاق المرتقب يضع نهاية لمفاوضات صعبة استمرت أكثر من عشرة أشهر تقريبًا.

وكانت «رينو» و«نيسان» قد أعلنتا إبرام اتفاق إطاري، فبراير الماضي، يهدف إلى وضع اللمسات النهائية على المفاوضات المشتركة بحلول مارس الماضي.

وبموجب هذا الاتفاق، تستحوذ «نيسان» على 15% من وحدة السيارات الكهربائية الجديدة لـ«رينو»، المعروفة باسم «Ampere»، فيما تقلل الأخيرة حصتها في «نيسان» بالبالغة 43%.

وكان من المقرر الانتهاء من الاتفاق، مارس الماضي، لكن جرى تمديد الجدول الزمني للمفاوضات مع رفض مدراء «نيسان» بعض التفاصيل والبنود في العقد، وأشاروا إلى الحاجة لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركة اليابانية.

مذكرة توقيف ثانية ضد كارلوس غصن من القضاء الفرنسي
اتفاق بين «رينو» و«نيسان» على إعادة هيكلة تحالفهما

«نيسان» تسعى لتحقيق التوازن في علاقتها مع «رينو»
وهذا التأجيل عقد مسعى «نيسان» لتحقيق التوازن في علاقتها بـ«رينو» المستمرة منذ عقود. ويسعى مدراء «نيسان» لإعادة التوازن في التحالف الذي بناه كارلوس غصن، الرئيس السابق للشركة اليابانية.

ورفضت كل من «نيسان» و«رينو» التعليق على الأمر، فيما تحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن أسمائها.

وكانت «نيسان» قد أوضحت في بيان سابق أنها «رينو في خضم مفاوضات بناءة ومتواصلة. وستقوم بإصدار بيان حين تنتهي الاتفاقات».

ومن المرجح أن تدرج «رينو» وحدة السيارات الكهربائية في طرح عام أولي، في النصف الأول من العام 2024، وتوقعت المصادر أن تصل قيمة الوحدة إلى 11.2 مليار دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً

للمرة الأولى.. اكتشاف متحجرة في الصين لحيوان ثديي يهاجم ديناصوراً
بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل

بكين تؤكد لكيسنجر أن «احتواء» الصين مستحيل
تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة

تتويج الأهلي بنغازي ببطولة الدوري الليبي لكرة السلة
حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر

حريق يدمر منزلا تراثيا وسط دمشق يعود للقرن التاسع عشر
ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»

ترامب مستهدف مباشرة بالتحقيق القضائي حول اقتحام «الكابيتول»
موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي

موجة حر قياسية في نصف الكرة الشمالي
مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير

مهاجم ريال مدريد رودريغو: أتمنى رؤية مبابي بقميص الملكي.. لكن الكلام كثير
(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من الأخطاء.. رحومة: «Wtv» لها الاحترام

(شاهد) آراء «في التسعين» الخمسي: كفانا فتنة.. الفزاني: كرة القدم لن تخلو من ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي والصدارة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ذهبية كرة الطائرة بجدارة.. والسداسي ...
شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد النفط؟

شاهد.. «وسط الخبر» عبر «Wtv» يسأل: هل كرة القدم أصبحت لعنة ليبيا الثانية بعد ...
«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج

«كلينكا»: خطوات يجب أن يتبعها المواطن للحصول على علاج بالخارج
«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع

«تحقيقات»: طب التجميل بالجنوب.. ثقافة ينبذها المجتمع
كاركاتير خيري - خالد المشري

كاركاتير خيري - خالد المشري
تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء

تتويج الأهلي بنغازي في ختام دوري رباعي السلة.. الثلاثاء
السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع وقفا شاملا لإطلاق النار

السودان.. ارتفاع حدة المواجهات والبرهان يداعب قادة الجيش والدعم السريع يتوقع ...
ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة

ثاني عقار لعلاج الزهايمر بانتظار الموافقة في الولايات المتحدة
ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا

ألبومات تايلور سويفت تحطم رقما قياسيا تاريخيا
حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة

حنين الهنشيري تحصد مقعد برلمان «أطفال ليبيا» عن القلعة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بريطانيا تبدأ مفاوضات مع تركيا بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة
بريطانيا تبدأ مفاوضات مع تركيا بشأن اتفاق جديد للتجارة الحرة
الغاز القطري في مقدمة جدول أعمال مباحثات رئيس وزراء اليابان في الدوحة
الغاز القطري في مقدمة جدول أعمال مباحثات رئيس وزراء اليابان في ...
رئيس الوزراء الياباني يختتم جولة في الخليج لتعزيز العلاقات في مجال الطاقة
رئيس الوزراء الياباني يختتم جولة في الخليج لتعزيز العلاقات في ...
الاعتراضات تجبر الأميركية مورتون على التخلي عن منصبها في الاتحاد الأوروبي
الاعتراضات تجبر الأميركية مورتون على التخلي عن منصبها في الاتحاد ...
حرب السودان توقف العجلات عن الدوران
حرب السودان توقف العجلات عن الدوران
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ......
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب ......
صندوق النقد يحذر من مخاطر تهدد الاستقرار في لبنان
صندوق النقد يحذر من مخاطر تهدد الاستقرار في لبنان...
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن الأرضية النادرة
اليابان والسعودية بصدد الاتفاق على تطوير موارد المعادن ......
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في تكساس
أول مركبة كهربائية من طراز «سايبرتراك» تخرج من مصنع تيسلا في......
المزيد
تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ في المملكة المتحدة إلى 7.9% في يونيو
تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ في المملكة المتحدة إلى 7.9% في يونيو...
«نيسان» و«رينو» يستعدان لإنهاء مفاوضات صعبة وإعلان تحالف جديد
«نيسان» و«رينو» يستعدان لإنهاء مفاوضات صعبة وإعلان تحالف ......
إردوغان يزور الإمارات في ختام جولة خليجية لجذب الاستثمارات
إردوغان يزور الإمارات في ختام جولة خليجية لجذب الاستثمارات...
حرب السودان توقف العجلات عن الدوران
حرب السودان توقف العجلات عن الدوران...
الاعتراضات تجبر الأميركية مورتون على التخلي عن منصبها في الاتحاد الأوروبي
الاعتراضات تجبر الأميركية مورتون على التخلي عن منصبها في ......
المزيد