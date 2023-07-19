«نيسان» و«رينو» يستعدان لإنهاء مفاوضات صعبة وإعلان تحالف جديد

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

يستعد عملاقا تصنيع السيارات في العالم «رينو» الفرنسية و«نيسان» اليابانية للإعلان عن إنشاء تحالف جديد خلال أيام قليلة مقبلة، ويعملان في الوقت الراهن على وضع اللمسات النهائية على الاتفاق.

ونقلت وكالة «رويترز»، اليوم الأربعاء، عن ثلاثة مصادر مطلعة على سير المباحثات، أن الاتفاق المرتقب يضع نهاية لمفاوضات صعبة استمرت أكثر من عشرة أشهر تقريبًا.

وكانت «رينو» و«نيسان» قد أعلنتا إبرام اتفاق إطاري، فبراير الماضي، يهدف إلى وضع اللمسات النهائية على المفاوضات المشتركة بحلول مارس الماضي.

وبموجب هذا الاتفاق، تستحوذ «نيسان» على 15% من وحدة السيارات الكهربائية الجديدة لـ«رينو»، المعروفة باسم «Ampere»، فيما تقلل الأخيرة حصتها في «نيسان» بالبالغة 43%.

وكان من المقرر الانتهاء من الاتفاق، مارس الماضي، لكن جرى تمديد الجدول الزمني للمفاوضات مع رفض مدراء «نيسان» بعض التفاصيل والبنود في العقد، وأشاروا إلى الحاجة لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركة اليابانية.

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«نيسان» تسعى لتحقيق التوازن في علاقتها مع «رينو»

وهذا التأجيل عقد مسعى «نيسان» لتحقيق التوازن في علاقتها بـ«رينو» المستمرة منذ عقود. ويسعى مدراء «نيسان» لإعادة التوازن في التحالف الذي بناه كارلوس غصن، الرئيس السابق للشركة اليابانية.

ورفضت كل من «نيسان» و«رينو» التعليق على الأمر، فيما تحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن أسمائها.

وكانت «نيسان» قد أوضحت في بيان سابق أنها «رينو في خضم مفاوضات بناءة ومتواصلة. وستقوم بإصدار بيان حين تنتهي الاتفاقات».

ومن المرجح أن تدرج «رينو» وحدة السيارات الكهربائية في طرح عام أولي، في النصف الأول من العام 2024، وتوقعت المصادر أن تصل قيمة الوحدة إلى 11.2 مليار دولار.