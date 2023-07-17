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تراجع أسعار النفط بعد استئناف الإنتاج في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 يوليو 2023, 12:38 مساء
تراجع أسعار النفط بعد استئناف الإنتاج في ليبيا
حقل الشرارة. (أرشيفية: الإنترنت)
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سجلت أسعار النفط تراجعا جديدا للجلسة الثانية، اليوم الإثنين، مدفوعة باستئناف الإنتاج النفطي في ليبيا، وبيانات متوقعة مخيبة للآمال بشأن التعافي الاقتصادي في الصين.

ومن المقرر أن تصدر الصين، ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم، بيانات تظهر أن حالة التعافي الاقتصادي فيما بعد الجائحة تواجه عثرات، وفق «رويترز».

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 57 سنتا أو 0.7% إلى 79.30 دولار للبرميل، في حين تراجع خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 52 سنتا أي ما يعادل 0.7% إلى 74.90 دولار للبرميل.

ودفع توقف الإنتاج النفطي في ليبيا أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، الأسبوع الماضي، ولامست المستوى الأعلى لها منذ أبريل.

«رويترز»: استئناف الإنتاج جزئيا في حقل الشرارة

استئناف الإنتاج النفطي في ليبيا
وقال أربعة من مهندسي النفط ووزارة النفط الليبية إن الإنتاج الذي توقف، الخميس، في حقلي الشرارة والفيل استؤنف مساء السبت بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 370 ألف برميل يوميا.

وظل حقل 108 مغلقا. وكان الإنتاج قد توقف في هذه الحقول في أعقاب احتجاج على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.

وقال مصدران، الجمعة، إن صادرات النفط من الموانئ الغربية في روسيا من المقرر أن تنخفض بما يتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل مقارنة بمستويات يوليو، في إشارة إلى وفاء موسكو بتعهداتها بتخفيضات جديدة للإمدادات بالتوافق مع السعودية التي تترأس حاليا منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك».

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