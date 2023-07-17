ارتفاع معدل النمو الصيني إلى 6.3% خلال الربع الثاني من 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، ارتفاع نموها الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 6.3% بمعدل سنوي، رغم تعثر الانتعاش بعد جائحة فيروس «كورونا» المستجد في الأشهر الأخيرة وسلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال.

وتوقع محللون، في استطلاع سابق لوكالة «فرانس برس»، تحقيق نمو أقوى بواقع 7.1%، بعد ارتفاع بلغ 4.5% خلال الربع الأول في ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد رفع القيود الصحية المفروضة في إطار مكافحة الجائحة.

إلا أن الانتعاش ما بعد الجائحة الذي يتأخر في بعض القطاعات، يميل إلى التباطؤ، وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب الصينيين بين سنة 16 و24 عاما، مستوى قياسيا جديدا في يونيو الماضي مع 21.3%، وعرفت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر في يونيو تباطؤا جديدا على ما أظهرت أرقام مكتب الإحصاءات الوطني.

ومع أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعا بمعدل سنوي مع زيادة نسبتها 3.1% إلا أن وتيرته أقل بكثير من المعدل المسجل في مايو الماضي مع 12.7%.