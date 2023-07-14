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مسؤول في الاحتياطي الفدرالي الأميركي يؤيد رفع الفائدة خلال يوليو

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 01:49 مساء
مسؤول في الاحتياطي الفدرالي الأميركي يؤيد رفع الفائدة خلال يوليو
مبنى الاحتياطي الفدرالي الأميركي في واشنطن، 8 يونيو 2023. (أ ف ب)
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صرح مسؤول كبير في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الخميس، بأنه يؤيد رفع معدلات الفائدة مرتين، مرة في يوليو الحالي، وأخرى قبل نهاية العام الجاري من أجل كبح التضخم الذي تباطأ في الولايات المتحدة لكنه بقي مرتفعا.

وقرر الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، في يونيو وقف رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ مارس 2022 بعد زيادتها عشر مرات، من أجل تقييم تأثير هذه الزيادة على الاقتصاد الأميركي، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويرى معظم مسؤولي لجنة السياسة النقدية، أن زيادتين أخريين ضروريتان هذا العام لإبقاء التضخم منخفضًا، حسب محضر اجتماعات الاحتياطي الفدرالي.

«إدارة حكيمة للمخاطر»
وقال العضو في اللجنة كريستوفر والر «أعتبر أن زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة لمعدل الفائدة الأساسي (...) ضروريتان هذا العام»، مضيفا أنه من مؤيدي توقف الزيادة في يونيو، مشيرا إلى أن «الانتظار ستة أسابيع هو إدارة حكيمة للمخاطر».

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ورأى أن بيانات يونيو «مطمئنة»، وأنه لا يرى «سببا لعدم اتخاذ قرار بشأن أولى الزيادتين في اجتماعنا في وقت لاحق من الشهر» الجاري.

وسيعقد الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفدرالي من 25 إلى 26 يوليو الحالي.

ويأتي ذلك بعد يوم على صدور تقرير للاحتياطي الفدرالي أشار إلى انتعاش الاقتصاد منذ مايو.

وأي زيادة في معدلات الفائدة سترفع سعر الفائدة الأساسي إلى أعلى مستوى منذ عقدين.

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