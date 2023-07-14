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«الأمم المتحدة»: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 يوليو 2023, 08:45 صباحا
«الأمم المتحدة»: الأزمات دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر في السنوات الثلاث الأخيرة
امرأة تسير مع طفلها في مدرسة ساكويرا في منطقة تيلابيري بالنيجر، 25 يناير 2023. (أ ف ب)
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ذكرت الأمم المتحدة أن الأزمات الأخيرة من كوفيد-19 إلى غلاء المعيشة دفعت 165 مليون شخص إلى الفقر منذ 2020، داعية إلى «توقف» سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا الاتجاه.

وبسبب الأثر التراكمي لهذه الصدمات، سيبلغ عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع (أقل من 2,15 دولار في اليوم)، 75 مليون شخص، بين 2020 ونهاية 2023، وسيقع تسعون مليون شخص تحت خط الفقر البالغ 3,65 دولار في اليوم، حسب توقعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

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وقال رئيس البرنامج أكيم شتاينر، في بيان، إن «الدول التي تمكنت من الاستثمار في تدابير حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقوع عدد من الأشخاص في براثن الفقر»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «لكن في البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بين المستويات المرتفعة للدين والإنفاق الاجتماعي غير الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر».

لذلك يطلب برنامج الأمم المتحدة «توقفا» في تسديد ديون هذه الدول المضطرة إلى الاختيار بين دفع دينها ومساعدة سكانها.

تمويل إجراءات اجتماعية
وقال تقرير آخر للأمم المتحدة نُشر الأربعاء إن 3,3 مليار شخص، أي نحو نصف سكان العالم، يعيشون في بلدان تنفق في تسديد فوائد الدين، مبالغ أكبر من تلك التي تنفقها على التعليم أو الصحة.
وتدفع البلدان النامية على الرغم من مستوى مديونية أقل لكنه يزداد بشكل أسرع، تدفع فوائد أكبر خصوصا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.

وفي هذه الشروط يدعو برنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى «توقف» لإعادة توجيه سداد الديون نحو تمويل إجراءات اجتماعية بهدف مواجهة آثار الصدمات الاقتصادية، معتبرة أن «الحل ليس بعيد المنال بالنسبة للنظام متعدد الأطراف».

وتفيد الحسابات الواردة في التقرير بأن انتشال هؤلاء الفقراء البالغ عددهم 165 مليونًا من براثن الفقر، سيكلف سنويا حوالى 14 مليار دولار، أي نحو 0,009% من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2022 وأقل من 4% من خدمة دين البلدان النامية.

وإذا ما أضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين كانوا يعيشون أساسا تحت خط الفقر قبل الصدمات الأخيرة، تصبح كلفة التخفيف 107 مليارات دولار (0,065% من إجمالي الناتج المحلي ونحو ربع خدمة الديون).

وأكد أكيم شتاينر أن «ثمة كلفة بشرية للتقاعس في إعادة هيكلة الديون السيادية للبلدان النامية»، مضيفا «نحن بحاجة إلى آليات جديدة لتوقع الصدمات وامتصاصها ولجعل الهيكل المالي يعمل لصالح أكثر الفئات ضعفاً».

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