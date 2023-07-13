ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي

القاهرة - بوابة الوسط

أطلق رجل الأعمال إيلون ماسك شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي، في مشروع يُفترَض أن تكشف تفاصيله الجمعة.

وتشير الشركة الناشئة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن «إكس إيه آي» تهدف إلى فهم الطبيعة الفعلية للكون، من دون إضافة مزيد التفاصيل، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح إيلون ماسك عبر تويتر أن «إكس إيه آي» تطمح إلى «فهم الواقع»، وأعلن موقع الشركة عقد جلسة أسئلة وأجوبة الجمعة عبر «تويتر» لمناقشة أهداف الشركة وتفاصيل عنها.

وأُسست «إكس إيه آي» رسميا في نيفادا في مارس الماضي، بحسب سجل الشركة في هذه الولاية، لكنها تشير إلى أن فريقها التقني موجود في منطقة سان فرانسيسكو في كاليفورنيا، وعند التسجيل، أُدرج إيلون ماسك مديرا لها.