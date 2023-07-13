أسعار النفط ترتفع بعد بيانات اقتصادية مطمئنة في أميركا والصين

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية مطمئنة في أميركا والصين أكبر مستوردين للخام في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 36 سنتا، أو 0.5%، إلى 80.47 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.4٪ ، إلى 76.04 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات أميركية أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل متواضع في يونيو، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين، وتتوقع الأسواق ارتفاعًا إضافيًا في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لكن يأمل تجار النفط أن تكون الزيادة طفيفة لأن المعدلات المرتفعة يمكن أن تبطئ النمو الاقتصادي وتقلل الطلب على النفط.

وفي غضون ذلك، بلغ إجمالي واردات الصين من الخام في يونيو الماضي 52.06 مليون طن، أو 12.67 مليون برميل يوميًا، بزيادة 45.3% على أساس سنوي، مسجلة ثاني أعلى رقم شهري لها على الإطلاق، حسبما أظهرت بيانات جمركية صدرت يوم الخميس.