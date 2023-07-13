  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط ترتفع بعد بيانات اقتصادية مطمئنة في أميركا والصين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 08:04 صباحا
أسعار النفط ترتفع بعد بيانات اقتصادية مطمئنة في أميركا والصين
حقل يوهان سفيردروب النفطي في بحر الشمال، 7 يناير 2020، (رويترز)
alwasat radio

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد صدور بيانات اقتصادية مطمئنة في أميركا والصين أكبر مستوردين للخام في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 36 سنتا، أو 0.5%، إلى 80.47 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 29 سنتا، أو 0.4٪ ، إلى 76.04 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات أميركية أمس الأربعاء، ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل متواضع في يونيو، مسجلة أصغر زيادة سنوية في أكثر من عامين، وتتوقع الأسواق ارتفاعًا إضافيًا في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لكن يأمل تجار النفط أن تكون الزيادة طفيفة لأن المعدلات المرتفعة يمكن أن تبطئ النمو الاقتصادي وتقلل الطلب على النفط.

وفي غضون ذلك، بلغ إجمالي واردات الصين من الخام في يونيو الماضي 52.06 مليون طن، أو 12.67 مليون برميل يوميًا، بزيادة 45.3% على أساس سنوي، مسجلة ثاني أعلى رقم شهري لها على الإطلاق، حسبما أظهرت بيانات جمركية صدرت يوم الخميس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية

المنتخب الوطني للكرة الطائرة يفوز على قطر ويتأهل لنهائي دورة الألعاب العربية
3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع

3 ملايين ينزحون في السودان.. والأمم المتحدة تطالب بمحاسبة طرفي النزاع
فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية

فيديو.. الرباع إحسان شلابي يقتنص ذهبية رفع الأثقال بدورة الألعاب العربية
بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر

بالصور.. بحث سبل إحياء طرق القوافل بين ليبيا والنيجر
باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا

باريس سان جيرمان ينافس الهلال السعودي على ضم برناردو سيلفا
شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط.. (Wtv) تغطية خاصة للجولة الخامسة من دور سداسي التتويج
الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش

الدفاع الروسية: «فاغنر» سلمت ألفي قطعة من المعدات العسكرية للجيش
بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها

بالصور: انطلاق مهرجان «طبول فزان» بالمسرح البلدي سبها
لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان

لويس إنريكي يطلب المستحيل من باريس سان جيرمان
شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس

شاهد.. أنس جابر تثأر من ريباكينا وتبلغ نصف نهائي ويمبلدون للتنس
«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن

«كلينكا»: السمنة وفرط الوزن
«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة أفريقيًا التي منحها «كاف»

«في التسعين»: شرط تواجد فريق كرة قدم نسائية ومهلة أسماء الأندية المشاركة ...
«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟

«كلينكا»: هل تأكل المرأة الحامل لشخصين أثناء فترة الحمل؟
«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟

«تحقيقات»: الشركات المتعثرة.. عثرة في طريق «عودة الحياة»؟
كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية

كاريكاتير خيري - مهاجرون عالقون عند الحدود التونسية الليبية
«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي

«ديربيان» في افتتاح إياب رباعي تتويج السلة ببنغازي
تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر

تدهور صحة الأسنان يكشف الإصابة بالزهايمر
«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»

«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا والتضخم يلقي بثقله على الاقتصاد
ارتفاع معدل البطالة في بريطانيا والتضخم يلقي بثقله على الاقتصاد
العراق يقايض وارداته من الغاز الإيراني بالنفط
العراق يقايض وارداته من الغاز الإيراني بالنفط
ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بزيادة الطلب في الدول النامية
ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بزيادة الطلب في الدول النامية
إيطاليا تريد إعادة التفاوض مع بروكسل حول أهداف خطتها للتعافي
إيطاليا تريد إعادة التفاوض مع بروكسل حول أهداف خطتها للتعافي
الأمم المتحدة: استقرار عدد الجياع خلال 2022 لكنه يبقى مرتفعا جدا
الأمم المتحدة: استقرار عدد الجياع خلال 2022 لكنه يبقى مرتفعا جدا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى...
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم ......
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب ......
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ......
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر...
المزيد
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي
ماسك يطلق شركة جديدة متخصصة في الذكاء الصناعي...
أسعار النفط ترتفع بعد بيانات اقتصادية مطمئنة في أميركا والصين
أسعار النفط ترتفع بعد بيانات اقتصادية مطمئنة في أميركا ......
التضخم يتباطأ مجددا في الولايات المتحدة خلال يونيو
التضخم يتباطأ مجددا في الولايات المتحدة خلال يونيو...
الأمم المتحدة: استقرار عدد الجياع خلال 2022 لكنه يبقى مرتفعا جدا
الأمم المتحدة: استقرار عدد الجياع خلال 2022 لكنه يبقى مرتفعا......
إيطاليا تريد إعادة التفاوض مع بروكسل حول أهداف خطتها للتعافي
إيطاليا تريد إعادة التفاوض مع بروكسل حول أهداف خطتها للتعافي...
المزيد