الأمم المتحدة: استقرار عدد الجياع خلال 2022 لكنه يبقى مرتفعا جدا

القاهرة - بوابة الوسط

استقر عدد الجياع في العالم العام 2022 بعد سبع سنوات من الارتفاع، لكنه يبقى أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد وبعيدًا عن المسار ليجري القضاء على الجوع بحلول العام 2030، وفق وكالات تابعة للأمم المتحدة الأربعاء.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» والصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيغاد» واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية في تقريرها، إن ما بين 691 مليون شخص و783 مليونًا عانوا الجوع العام الماضي، أي ما يقرب من 9.2% من سكان العالم، بحسب «فرانس برس».

وأشارت الوكالات في تقريرها السنوي عن حالة الأمن الغذائي والتغذية العالميين، إلى أن «ليس هناك وقت للتهاون إذ إن الجوع ما زال يرتفع في أفريقيا وغرب آسيا ومنطقة البحر الكاريبي». وأوضحت أن هذا التقرير هو «لمحة عن العالم الذي ما زال يتعافى من جائحة عالمية ويكافح تبعات الحرب في أوكرانيا التي تسببت في المزيد من الاضطرابات في أسواق الغذاء والطاقة».

الأزمات تغرق 122 مليون شخص إضافي في براثن الجوع

ومنذ العام 2019، أغرقت هذه الأزمات 122 مليون شخص إضافي في براثن الجوع وفقًا للأمم المتحدة، مع تضرر النساء وسكان المناطق الريفية خصوصا.

وسمح الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد بتحسن الوضع «لكن ليس هناك أدنى شك في أن التقدم المتواضع الذي أُحرز، قوّضه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة والتي تضخمت بفعل الحرب في أوكرانيا»، وفق التقرير.

- برنامج أممي: انعدام الأمن الغذائي بغرب ووسط أفريقيا الأعلى منذ 10 سنوات

- الجوع ينهش أطفال الصومال.. 730 توفوا في مراكز تغذية خلال 6 أشهر

وحذّرت الوكالات من أنه إذا فشل العالم في مضاعفة جهوده وتوجيهها بشكل أفضل، فإن «هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بكل أشكاله بحلول العام 2030 سيبقى بعيدًا من أن يتحقق».

الوضع الطبيعي الجديد

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان، «هناك بصيص أمل لكننا نحتاج إلى جهد عالمي مكثف وفوري لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة». إذا لم تتسارع وتيرة التقدم، فقد يبقى في العام 2023 نحو 600 مليون شخص يعانون نقص التغذية، خصوصا في أفريقيا.

وحذّرت الوكالات في التقرير من أن العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي، من صراعات وصدمات اقتصادية وكوارث مناخية، وانعدام المساواة المتزايدة تبدو الآن كأنها تشكل «وضعا طبيعيا جديدا». في منطقة القرن الأفريقي التي تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، يعيش أكثر من 23 مليون شخص «في مجاعة شديدة» في الصومال وكينيا وإثيوبيا، وفق ما حذّر برنامج الأغذية العالمي في مايو.

وقالت رئيسته التنفيذية سيندي ماكين، اليوم الأربعاء، «الجوع آخذ في الارتفاع فيما أصبحت الموارد التي نحتاج إليها بشكل عاجل لحماية الفئات الأكثر ضعفا قليلة بشكل خطر. بصفتنا عاملين في المجال الإنساني، نحن نواجه أكبر تحدٍ شهدناه على الإطلاق». ومثل العام الماضي، واجه 2.4 مليار شخص انعدام أمن غذائي حادا أو معتدلا في العام 2022، مما يعني أن نحو ثلاثة من كل عشرة أشخاص لم يتمكّنوا من الحصول على غذاء كافٍ على مدار العام.