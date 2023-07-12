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ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بزيادة الطلب في الدول النامية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 يوليو 2023, 07:18 صباحا
ارتفاع أسعار النفط وسط آمال بزيادة الطلب في الدول النامية
صهاريج تخزين النفط في أوكلاهوما بالولايات المتحدة، 24 مارس 2016، (رويترز)
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، مواصلة مكاسبها للجلسة الثانية، في ظل استمرار ترقب لتخفيضات الإمدادات المزمعة من قبل السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، والآمال في زيادة الطلب في الدول النامية.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» ستة سنتات مسجلة 79.46 دولار للبرميل، وصعد خام «غرب تكساس» الوسيط الأمريكي ستة سنتات إلى 74.88 دولار للبرميل، حسب وكالة «فرانس برس».

والأسبوع الماضي، تعهدت السعودية، أكبر منتج للنفط، بتمديد خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا في أغسطس، بينما ستخفض روسيا الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

يوم الثلاثاء ، سيتجاوز الطلب المتوقع من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية العرض بمقدار 100 ألف برميل يوميًا في عام 2023 و 200 ألف برميل يوميًا في عام 2024.

ومع ذلك ، ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من يوليو الماضي، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلاً عن أرقام الصناعة لمعهد البترول الأمريكي. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات الخام بمقدار 500 ألف برميل.

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