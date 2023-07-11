دراسة: الذكاء الصناعي يؤثر على جودة الوظائف

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن الذكاء الصناعي ستكون له «دون شك انعكاسات ملحوظة على سوق العمل، ولكن حتى الآن يؤثر بشكل أساسي على جودة الوظائف أكثر منه على معدلات التوظيف».

وأشارت المنظمة، في دراسة عن «توقعات التوظيف 2023»، إلى «الشكوك الكبيرة» المحيطة بالآثار الحالية والمستقبلية للذكاء الصناعي، خاصةً على صعيد الوظائف. ولفتت إلى أن التكنولوجيا ستؤثر على «جميع قطاعات الخدمات تقريبًا وكل المهن»، وأن «سرعة التطور المسجلة غير مسبوقة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت: «هناك القليل من الأدلة على التداعيات السلبية الكبيرة للذكاء الصناعي على التوظيف»، معتبرة أن «الآثار السلبية المحتملة قد تستغرق وقتا قبل أن تبدأ بالظهور». وأضافت: «حتى الآن تُظهر الأعمال المنشورة أن الذكاء الصناعي يؤثر بشكل أساسي على جودة الوظائف».

الذكاء الصناعي «لا يخلو من المخاطر»

أشارت الدراسة إلى أن الموظفين وأرباب العمل أعلنوا أن الذكاء الصناعي يمكن أن يُقلل من المهام الشاقة والخطيرة، ويزيد من تحفيز العمال وسلامتهم الجسدية. ولفتت إلى أنه في الوقت نفسه لا يخلو من المخاطر. وذكرت الدراسة: «يبدو أن أتمتة المهام البسيطة بواسطة الذكاء الصناعي قد أدت في بعض الأحيان إلى وتيرة عمل أكثر استدامة».

وبيّنت المنظمة: «للعمل الاجتماعي والحوار دور رئيسي في مواجهة مخاطر الذكاء الصناعي، ولا سيما من خلال وضع القوانين أو من خلال تشجيع أرباب العمل على تقديم التدريب، وأيضًا عبر دعم العمال والشركات في التحول نحو الذكاء الصناعي».

في الجهة الأخرى، وفيما يتعلق بأسواق العمل، لاحظت الدراسة أنه «منذ العام 2021، بدأ الانتعاش القوي المسجل بعد الركود الذي سببته جائحة كوفيد يتراجع»، بينما وصل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة «منذ عقود في عديد الدول».

وقالت: «مع ذلك، فإن معدلات التوظيف لا تزال على حالها، والبطالة وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ عدة عقود». بالإضافة إلى ذلك، فإن الرواتب الفعلية تتراجع في غالبية بلدان المنظمة مع فقدان القدرة الشرائية، «مما يمثّل مشكلةً للعاملين من الأسر المتوسطة الدخل»، وفق الدراسة.