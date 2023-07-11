  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط ترتفع في ظل مخاوف بشأن تراجع الإمدادات وضعف الدولار

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 يوليو 2023, 07:30 صباحا
أسعار النفط ترتفع في ظل مخاوف بشأن تراجع الإمدادات وضعف الدولار
صهاريج تخزين النفط في أوكلاهوما، 24 مارس 2016، (رويترز)
alwasat radio

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، مع تركيز التجار على تخفيضات الإمدادات من جانب أكبر مصدري النفط في العالم، السعودية وروسيا، وضعف الدولار.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 23 سنتا أو 0.3% إلى 77.92 دولار للبرميل، وصعد خام «غرب تكساس» الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.4% إلى 73.31 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وتراجعت الأسعار بنسبة 1% أمس الإثنين وسط توقعات بارتفاع إمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 4.5٪.

استمرار ارتفاع النفط مرتبط بالوضع في الولايات المتحدة
وساعدت تخفيضات الإمدادات من جانب أكبر مصدري النفط في العالم ، السعودية وروسيا، والمقرر إجراؤها في أغسطس على رفع الأسعار القياسية، التي تلقت أيضًا دعما مع انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في شهرين، إذ يؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى وغالبًا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.

وقال المحلل في «أواندا» إدوارد مويا «النفط وجد أرضية (للارتفاع)، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يكسر ذلك هو ارتفاع كبير في معدل التضخم في الولايات المتحدة ما يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي» إلى زيادة أسعار الفائدة.

ورجح مسؤولون في «الاحتياطي الفيدرالي» رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأسواق شعرت بالارتياح من المؤشرات التي تشير إلى أن المسؤولين يعتقدون أيضًا أن دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب من نهايتها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق

الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق
شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يفوز على النصر في الجولة الثالثة من رباعي نهائيات السلة
الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»

الأمم المتحدة: أهداف التنمية المستدامة للبشرية «في خطر»
كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا

كاريكاتير حليم - غضب شعبي واحتجاجات ضد عنف الشرطة في فرنسا
الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء

الإمارات تحبس رجلاً احتياطياً لنشره فيديو يسخر فيه من المواطنين الأثرياء
كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام

كرواع يؤجل حسم «دورينا» إلى الجولة الأخيرة.. و382 هدفا في الموسم قبل الختام
شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من «دورينا»

شاهد عبر «Wtv».. هدف عالمي للأهلي بنغازي وآخر للهلال في الجولة الرابعة من ...
شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على الإطلاق.. ونعتذر للجماهير

شاهد.. مدرب الأهلي طرابلس جرايا لـ«Wtv»: مصيرنا بأيدينا.. نحن الأفضل على ...
إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»

إردوغان يشترط انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي للموافقة على ضم السويد لـ«الناتو»
في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية

في أوكرانيا.. إزالة حطام الحرب على وقع الموسيقى الإلكترونية
خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل

خطوات بسيطة لإصلاح خدوش الأخشاب في المنزل
احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية

احذر.. تطبيقات خبيثة على متجر «غوغل» تسرق البيانات البنكية
7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا

7 خطوات للحفاظ على بطارية السيارة صيفا
شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ

شاهد.. أمطار وفيضانات تضرب ولاية نيويورك الأميركية والسلطات تعلن حالة طوارئ
«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)

«الداخلية»: تسليم سيارات لدعم مديريات أمن مناطق الجبل الغربي (صور)
شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج

شاهد..«ڤار استوديو» يناقش الحالات التحكيمية في الجولة الرابعة من سداسي التتويج
شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب الدوري الليبي

شاهد الأهداف.. فوز الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي بسداسي التتويج يؤجل حسم لقب ...
«الوسط» تنشرها على حلقات.. ماذا قدمت الموسوعة الليبية الميسرة للبوصيري عبدالله؟

«الوسط» تنشرها على حلقات.. ماذا قدمت الموسوعة الليبية الميسرة للبوصيري عبدالله؟
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لصدور بيانات اقتصادية من أميركا والصين
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لصدور بيانات اقتصادية من أميركا ...
التضخم يتراجع إلى الصفر في الصين خلال يونيو
التضخم يتراجع إلى الصفر في الصين خلال يونيو
الليرة السورية تسجل أدنى مستوياتها مقابل الدولار
الليرة السورية تسجل أدنى مستوياتها مقابل الدولار
«توتال إنرجي» تبدأ إنتاج متكثفات الغاز الطبيعي في حقل أبشيرون بأذربيجان
«توتال إنرجي» تبدأ إنتاج متكثفات الغاز الطبيعي في حقل أبشيرون ...
إطلاق مشروع ضخم بين العراق و«توتال إنرجي» بقيمة 10 مليارات دولار
إطلاق مشروع ضخم بين العراق و«توتال إنرجي» بقيمة 10 مليارات دولار
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى...
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم ......
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب ......
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر...
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو ......
المزيد
أسعار النفط ترتفع في ظل مخاوف بشأن تراجع الإمدادات وضعف الدولار
أسعار النفط ترتفع في ظل مخاوف بشأن تراجع الإمدادات وضعف ......
الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار جنوب العراق
الفاو تحذّر من آثار «أشد موجة حر منذ 40 عاماً» على أهوار ......
«إيزي جيت» البريطانية تلغي رحلات صيفية بسبب اضطرابات الحركة الجوية
«إيزي جيت» البريطانية تلغي رحلات صيفية بسبب اضطرابات الحركة ......
إطلاق مشروع ضخم بين العراق و«توتال إنرجي» بقيمة 10 مليارات دولار
إطلاق مشروع ضخم بين العراق و«توتال إنرجي» بقيمة 10 مليارات ......
«توتال إنرجي» تبدأ إنتاج متكثفات الغاز الطبيعي في حقل أبشيرون بأذربيجان
«توتال إنرجي» تبدأ إنتاج متكثفات الغاز الطبيعي في حقل ......
المزيد