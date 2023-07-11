أسعار النفط ترتفع في ظل مخاوف بشأن تراجع الإمدادات وضعف الدولار

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، مع تركيز التجار على تخفيضات الإمدادات من جانب أكبر مصدري النفط في العالم، السعودية وروسيا، وضعف الدولار.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 23 سنتا أو 0.3% إلى 77.92 دولار للبرميل، وصعد خام «غرب تكساس» الوسيط الأمريكي 32 سنتا أو 0.4% إلى 73.31 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وتراجعت الأسعار بنسبة 1% أمس الإثنين وسط توقعات بارتفاع إمكانية رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 4.5٪.

استمرار ارتفاع النفط مرتبط بالوضع في الولايات المتحدة

وساعدت تخفيضات الإمدادات من جانب أكبر مصدري النفط في العالم ، السعودية وروسيا، والمقرر إجراؤها في أغسطس على رفع الأسعار القياسية، التي تلقت أيضًا دعما مع انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في شهرين، إذ يؤدي ضعف الدولار إلى جعل النفط الخام أرخص لحاملي العملات الأخرى وغالبًا ما يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.

وقال المحلل في «أواندا» إدوارد مويا «النفط وجد أرضية (للارتفاع)، والشيء الوحيد الذي يمكن أن يكسر ذلك هو ارتفاع كبير في معدل التضخم في الولايات المتحدة ما يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي» إلى زيادة أسعار الفائدة.



ورجح مسؤولون في «الاحتياطي الفيدرالي» رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم خلال الفترة المقبلة، إلا أن الأسواق شعرت بالارتياح من المؤشرات التي تشير إلى أن المسؤولين يعتقدون أيضًا أن دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب من نهايتها.