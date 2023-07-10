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«إيزي جيت» البريطانية تلغي رحلات صيفية بسبب اضطرابات الحركة الجوية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 05:16 مساء
«إيزي جيت» البريطانية تلغي رحلات صيفية بسبب اضطرابات الحركة الجوية
شركة «إيزي جيت» البريطانية للطيران. (الإنترنت)
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أعلنت شركة «إيزي جيت» البريطانية للطيران، أنها ستلغي نحو 1700 رحلة جوية خلال ذروة موسم السفر في الصيف، بسبب الاضطرابات في مراقبة الحركة الجوية في أوروبا.

وأشارت الشركة في بيان، إلى أن معظم الرحلات الجوية الملغاة هي رحلات من وإلى مطار غاتويك في لندن. وأضافت الشركة «أجرينا بعض التعديلات الوقائية على برنامجنا بدمج عدد صغير من الرحلات في مطار غاتويك»، بحسب «فرانس برس».

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وقالت «إيزي جيت» إن قطاع الطيران «يشهد ظروفا صعبة هذا الصيف مع مزيد من القيود على المجال الجوي بسبب الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى تأخيرات غير مسبوقة في مراقبة الحركة الجوية». وعزت الشركة إلغاء بعض الرحلات أيضا إلى إضراب بعض مراقبي الحركة الجوية.

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