التضخم يتراجع إلى الصفر في الصين خلال يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

وصل معدل التضخم في الصين إلى الصفر الشهر الماضي، فيما تراجعت أسعار الإنتاج أكثر من المتوقع، حسبما أظهرت أرقام رسمية الإثنين.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو عن النسبة البالغة 0,2% في مايو الماضي، وفق أرقام المكتب الوطني للإحصاء، وكان أسوأ من المتوقع وسط تباطؤ الطلب المحلي، بحسب وكالة «فرانس برس».

وألقى تراجع سنوي بنسبة 7,2% في أسعار لحم الخنزير، الأساسي في الصين، وانخفاض أسعار النفط وبالتالي كلفة النقل، بثقله على كلفة سلة الغذاء الأساسية وفق مكتب الإحصاء.

وتراجعت أسعار الإنتاج، التي تحتسب كلفة السلع لدى خروجها من المصنع، بنسبة 5,4% على أساس سنوي عقب انخفاض بنسبة 4,6% في مايو.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ»، آراءهم قد توقعوا تراجع الاسعار بنسبة خمسة بالمئة.

ضغوط متزايدة لإدخال إجراءات تحفيز

وقال مكتب الإحصاء إن ضعف الطلب وتراجعا حاد لكلفة المواد الأولية، ساهما أيضا في انخفاض أسعار السلع لدى الخروج من المصانع.

وتباطأ النمو الاقتصادي بشكل كبير منذ أبريل الماضي عقب رفع بكين إجراءات الحد من كوفيد الصارمة نهاية العام الماضي، فيما سجل اليوان أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل الدولار وسط تراجع الصادرات.

- تضخم قريب من الصفر في الصين خلال مايو

وتتعرض السلطات لضغوط متزايدة لإدخال إجراءات تحفيز، لكن باستثناء بعض التخفيضات الصغيرة في أسعار الفائدة ووعود بالتحرك لم يصدر عن بكين أي تدابير جوهرية.

وبدوره أثر التوتر التجاري المستمر سلبا على الاقتصاد، واختتمت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد زيارة إلى بكين من دون مؤشرات على اختراق.

وقالت يلين إن محادثاتها مع المسؤولين الصينيين كانت «بناءة»، لكنها أقرت بوجود «خلافات مهمة».

وحددت الصين هدفا للنمو بنحو 5% هذا العام، أحد أدنى معدلاتها في عقود، فيما ستنشر أرقام النمو للفصل الثاني في 17 يوليو الحالي.