أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لصدور بيانات اقتصادية من أميركا والصين

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، وسط حذر المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة والصين خلال الأسبوع الجاري، رغم أن تخفيضات المعروض من الخام من السعودية وروسيا حدت من الخسائر.

وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت» 51 سنتا أو 0.7% إلى 77.96 دولار للبرميل، وسجل خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 73.34 دولار للبرميل منخفضا 52 سنتا أو 0.7%، حسب وكالة «رويترز».

تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في الصين

وأظهرت بيانات حكومية اليوم تباطؤ زخم الانتعاش الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي الولايات المتحدة أظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الأجور لا يزال قويا، مع انخفاض طفيف في معدل البطالة، وتوقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفدرالي على مسار رفع أسعار الفائدة في اجتماع يوليو المقبل.

وانخفض عدد منصات النفط الأميركية بمقدار خمسة إلى 540 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أبريل العام 2022، وفقا لتقرير «بيكر هيوز» يوم الجمعة.