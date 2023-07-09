«سوناطراك» الجزائرية و«توتال» الفرنسية تمددان عقود التزويد بالغاز

القاهرة - بوابة الوسط

وقع عملاقا النفط والغاز «سوناطراك» الجزائرية و«توتال إنرجيز» الفرنسية، الأحد بالجزائر، عقدين للمحروقات وعقدًا يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين الشركتين لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، بحسب بيان للشركة الجزائرية.

ووقع العقود الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك» توفيق حكار والرئيس التنفيذي لـ«توتال» باتريك بويانيه، اللذان أكدا «تعزيز شراكتهما التجارية التي تسمح لهما بلعب دور رئيسي في تموين السوق الفرنسية والأوروبية بالغاز»، بحسب البيان، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان أن عقدي المحروقات يتعلقان بالحقول التي تستغل بالشراكة في جنوب الجزائر بين سوناطراك وتوتال مع «الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في قانون المحروقات» للعام 2019 الذي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين الأجانب.

استثمارات بقيمة 332 مليون دولار

ونص العقد الأول على استثمارات بقيمة 332 مليون دولار لاستخراج «43 مليار متر مكعب من الغاز و4.3 مليون طن من المكثفات و5.7 مليون طن من غاز البترول المسال»، كما جاء في البيان الذي أوضح أن العقد الثاني ينص على استثمارات بقيمة 407 ملايين دولار لإنتاج «11.5 مليار متر مكعب من الغاز و1.3 مليون طن من المكثفات و1.6 مليون طن من غاز البترول المسال».

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وذكرت سوناطراك أن إجمالي الإنتاج في الحقول المستغلة بين الشركتين «سيتجاوز 100 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم بحلول العام 2026 مقابل الإنتاج الحالي البالغ حوالي 60 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم».