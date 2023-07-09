  • Alwasat News
Atwasat

«سوناطراك» الجزائرية و«توتال» الفرنسية تمددان عقود التزويد بالغاز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 يوليو 2023, 08:23 مساء
«سوناطراك» الجزائرية و«توتال» الفرنسية تمددان عقود التزويد بالغاز
«سوناطراك» الجزائرية. (الإنترنت)
alwasat radio

وقع عملاقا النفط والغاز «سوناطراك» الجزائرية و«توتال إنرجيز» الفرنسية، الأحد بالجزائر، عقدين للمحروقات وعقدًا يتعلق بتمديد الالتزامات التعاقدية بين الشركتين لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال، بحسب بيان للشركة الجزائرية.

ووقع العقود الرئيس التنفيذي لـ«سوناطراك» توفيق حكار والرئيس التنفيذي لـ«توتال» باتريك بويانيه، اللذان أكدا «تعزيز شراكتهما التجارية التي تسمح لهما بلعب دور رئيسي في تموين السوق الفرنسية والأوروبية بالغاز»، بحسب البيان، وفق «فرانس برس».

وأضاف البيان أن عقدي المحروقات يتعلقان بالحقول التي تستغل بالشراكة في جنوب الجزائر بين سوناطراك وتوتال مع «الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها في قانون المحروقات» للعام 2019 الذي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين الأجانب.

 استثمارات بقيمة 332 مليون دولار
ونص العقد الأول على استثمارات بقيمة 332 مليون دولار لاستخراج «43 مليار متر مكعب من الغاز و4.3 مليون طن من المكثفات و5.7 مليون طن من غاز البترول المسال»، كما جاء في البيان الذي أوضح أن العقد الثاني ينص على استثمارات بقيمة 407 ملايين دولار لإنتاج «11.5 مليار متر مكعب من الغاز و1.3 مليون طن من المكثفات و1.6 مليون طن من غاز البترول المسال».

-  توقيع عقدين بـ 600 مليون يورو بين «سوناطراك» الجزائرية وشركتين إيطاليتين
- «سوناطراك» الجزائرية تعلن كشفين «مهمين» للغاز قرب الحدود الليبية
- «سوناطراك» توقع عقدا ضخما مع «إيني» و«توتال» و«أوكسيدنتال» لإنتاج النفط والغاز

وذكرت سوناطراك أن إجمالي الإنتاج في الحقول المستغلة بين الشركتين  «سيتجاوز 100 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم بحلول العام 2026 مقابل الإنتاج الحالي البالغ حوالي 60 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري

كاركاتير خيري - عقيلة صالح وخالد المشري
فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية

فضية وحيدة لليبيا وصدارة للجزائر حتى اليوم الرابع في دورة الألعاب العربية
أنس الشبلي يُكمل مثلث الليبيين في الدوري الكويتي بالانتقال للجهراء

أنس الشبلي يُكمل مثلث الليبيين في الدوري الكويتي بالانتقال للجهراء
«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي

«ثريدز» يجذب 70 مليون مشترك خلال أيام.. وماسك يهدد بتحرك قضائي
هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا

هولندا تعيد 500 قطعة أثرية منهوبة لإندونيسيا وسريلانكا
شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج

شاهد.. سلة الأهلي بنغازي تنتصر على الأهلي طرابلس في رباعي التتويج
مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»

مسيرة سلام في البوسنة إحياء لذكرى مجزرة سريبرينيتشا «شاهد»
زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج

زكريا المنصوري الأفضل في الجولة الثالثة لسداسي التتويج
لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات

لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات
النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة

النصر يفوز على الاتحاد في دور رباعي التتويج بدوري كرة السلة
فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية

فيديو.. رئيس اللجنة التسييرية لنادي الأهلي بنغازي يكشف الأوضاع المالية والإدارية
القبض على سارق شقيقه في طرابلس

القبض على سارق شقيقه في طرابلس
أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام حسين وحافظ الأسد

أدونيس: المشروع البديل يحتاج إلى أرضية ثقافية ومحمد علي كان أكثر وعيا من صدام ...
شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج

شاهد عبر قناة الوسط «Wtv».. تغطية خاصة للجولة الرابعة من دور سداسي التتويج
شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج

شاهد.. سلة النصر يحسم «الديربي» بالفوز على الأهلي بنغازي في رباعي التتويج
أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ

أداة جديدة بالذكاء الصناعي تعالج الأورام السرطانية في المخ
كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين

كاريكاتير حليم - عدوان إسرائيلي على مخير جنين
الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي للخطر»

الولايات المتحدة.. العثور على الكوكايين داخل البيت الأبيض «لم يعرض الأمن القومي ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
يلين: القيود التجارية الأميركية لا تهدف إلى اكتساب ميزة اقتصادية على حساب بكين
يلين: القيود التجارية الأميركية لا تهدف إلى اكتساب ميزة اقتصادية ...
ارتفاع متواصل في إنتاج العسل الأردني مع زيادة الطلب خلال الجائحة
ارتفاع متواصل في إنتاج العسل الأردني مع زيادة الطلب خلال الجائحة
فرنسا تحث السعودية على مراجعة أهدافها لخفض انبعاثات الكربون
فرنسا تحث السعودية على مراجعة أهدافها لخفض انبعاثات الكربون
البنك المركزي الفرنسي: معدلات الفائدة في منطقة اليورو ستبلغ «مسارا عاليا»
البنك المركزي الفرنسي: معدلات الفائدة في منطقة اليورو ستبلغ ...
نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاق تجارة حرة يرفع المبادلات بنسبة 30%
نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاق تجارة حرة يرفع المبادلات...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى...
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم ......
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب بفنزويلا
بموازاة «دولرة» الاقتصاد.. طفرة في في ألعاب اليانصيب ......
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر...
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو الضعف
في تغير لسياستها الاقتصادية.. تركيا ترفع معدل الفائدة بنحو ......
المزيد
«سوناطراك» الجزائرية و«توتال» الفرنسية تمددان عقود التزويد بالغاز
«سوناطراك» الجزائرية و«توتال» الفرنسية تمددان عقود التزويد ......
لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من الخبيرات في المجال
لاغارد: النساء مصدر «إثراء» للاقتصاد وآمل توظيف مزيد من ......
رئيس جنوب أفريقيا يعلن تنظيم قمة «بريكس» حضوريًا رغم مذكرة التوقيف بحق بوتين
رئيس جنوب أفريقيا يعلن تنظيم قمة «بريكس» حضوريًا رغم مذكرة ......
نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاق تجارة حرة يرفع المبادلات بنسبة 30%
نيوزيلندا والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاق تجارة حرة يرفع ......
البنك المركزي الفرنسي: معدلات الفائدة في منطقة اليورو ستبلغ «مسارا عاليا»
البنك المركزي الفرنسي: معدلات الفائدة في منطقة اليورو ستبلغ ......
المزيد