ارتفاع متواصل في إنتاج العسل الأردني مع زيادة الطلب خلال الجائحة

القاهرة - بوابة الوسط

تحقق أنواع العسل الأردنية، المصنوعة من مصادر مختلفة من النباتات والأزهار، نجاحاً كبيراً، خصوصاً بعد جائحة كوفيد التي أعطت دفعاً قوياً للآلاف من مربي النحل المحليين لتلبية الطلب المتزايد.

ويقول معتصم حماد (48 عاما)، المتقاعد من الأمن العام والذي تحولت تربية النحل لديه قبل 12 عاماً من هواية الى مصدر رزق، لوكالة فرانس برس إن «فترة كورونا بالذات كانت إيجابية جداً»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويوضح النحال الذي ارتدى لباسا واقيا أبيض خلال تفقده مشروعه الذي يضم نحو 80 خلية إنتاج في منطقة هام غرب محافظة اربد (على بعد نحو 90 كيلومتراً شمالي العاصمة عمّان)، أن «الناس أصبحوا يعرفون قيمته بشكل أكبر ويتجهون إلى العسل البلدي المضمون، فأصبح هناك زيادة مطردة» في الطلب.

ويصل إنتاج حماد لنحو 400 كيلوغرام من العسل سنوياً، بينما يُنتج كذلك ما بين 30 و40 خلية نحل للبيع.

وارتفع الطلب على العسل خصوصاً لغناه بمضادات الأكسدة ومزاياه الصحية، إذ تُنسب إليه القدرة على رفع المناعة ومساعدة الجسم على محاربة أعراض العدوى التي تسببها البكتيريا أو الفطريات أو الفيروسات.

ويقول رئيس نقابة النحّالين الأردنيين محمد ربابعة لوكالة «فرانس برس»، إن «الطلب زاد بشكل واضح على العسل المحلي» إثر الجائحة، مؤكدا أنها «واحدة من الفترات التي شهدت تسويقا جيدا للعسل»، مشيرا إلى «التركيز على العسل والعكبر»، وهو «من أقوى المضادات الحيوية.. ويقضي على البكتيريا والميكروبات والفيروسات».

موسمان رئيسيان للإنتاج

ويؤكد أن «الذين جربوا منتجات النحل كان هناك فرق كبير جدا في وضعهم الصحي، مقارنة بالأشخاص الذين لم يستهلكوا العسل أو العكبر خلال فترة كورونا».

وينتج الأردن 19 نوعاً مختلفاً من العسل، بينها عسل السدر، وعسل الحمضيات، وعسل الكينا، وعسل القيقب الذي يتّسم بطعم مر.

وفي المملكة موسمان رئيسيان للإنتاج، الأول من بداية أبريل حتى منتصف مايو، والثاني بين شهري يونيو وأغسطس، بحسب طبيعة منطقة الإنتاج.

ويستفيدُ إنتاج العسل الأردني من التنوع النباتي الكبير في المملكة وتنوع طبيعتها الجغرافية، وفق ربابعة قائلا «لدينا نحو 2500 نبات زهري (...) وتنوع حتى على مستوى مساحات ضيقة»، مشيراً الى أن «المتر الواحد قد يكون فيه 6إالى 7 أنواع من النبات».

ويؤكد الأستاذ المتخصص بالموارد الطبيعية والبيئة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، أن «هذا التنوع يميّز العسل الأردني، والقيمة العلاجية والغذائية لهذا العسل يُتوقع أن تكون أفضل» من باقي الأنواع.

ويشير ربابعة إلى «عسل القيقب الذي يُقطف من مناطق حرجية في الأردن (مثل عجلون شمالاً، والسلط غرباً)، وفيه خاصية أنه مر»، موضحا «قمنا بدراسة هذا العسل مع أنواع أخرى وتبين أنه يحتوي على مركبات فينولية ومضادات أكسدة عالية جدا مقارنة بأنواع أخرى ما يدل على أنه له قيمة أعلى».

جدوى اقتصادية وفائدة بيئية

ويقول ربابعة إن الإحصاءات الرسمية «تقول إن لدينا قرابة 1400 نحال فقط ينتجون ما بين 200 و300 طن سنويا»، لكنه يشير إلى أن عدد النحالين يصل الى أربعة آلاف، «وهذا يرفع كمية العسل المنتجة إلى ما يقارب 700 إلى 800 طن سنويا».

ويوضح أن معظم النحالين غير مسجلين رسميا، ولا توجد إحصاءات رسمية لإنتاجهم الذي يوفر نحو 70% من الحاجة السنوية للمملكة، بينما تستورد البلاد ما يصل إلى ألف طن، قائلا «نحن قريبون جدا من الاكتفاء الذاتي، يجب وقف الاستيراد».

واستوردت المملكة عام 2014 نحو 600 طن من العسل، وارتفعت كمية الاستيراد خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ويقول أستاذ اللغة الفرنسية وعميد كلية اللغات الأجنبية في جامعة آل البيت محمد الخطيب (49 عاما) لوكالة «فرانس برس»، إن الجائحة «ساعدتني ومنحتني الوقت الكافي لأتعلم عن النحل وأرعاه بشكل جيد».

ويبتسم الأستاذ الجامعي، الذي يعمل في التدريس منذ 23 عاما، مرتديا لباساً أبيض واقياً ويحمل مدخن النحل، بينما يتفقد نحو 15 خلية وضعها في حديقة منزله، ويؤكد أن «الناس يبحثون عن عسل موثوق، وكل المحيطين يطلبون حاجتهم من العسل قبل سنة من إنتاجه».

وبدأ الخطيب مشروعه قبل أربع سنوات بثلاث خلايا فقط لتلبية حاجته المنزلية من العسل، ولديه الآن 15 خلية أنتجت العام الماضي 110 كيلوغرامات.

«قطاع إنتاجي مجدٍ»

ويباع كيلوغرام العسل الأردني بحسب نوعه بمعدل 15 دينار (21 دولاراً) إلى 30 دينارا، ناهيك عن بيع العكبر وشمع العسل.

ويقول ربابعة إن تربية النحل «قطاع إنتاجي مجدٍ»، موضحا أنه «في أسوأ الحالات، من سنتين الى ثلاث سنوات، يُسترد رأس المال».

ويشير إلى أن الدخل السنوي لقطاع مربي النحل يصل إلى 20 مليون دينار (28 مليون دولار)، لكن «القيمة غير المباشرة لتلقيح المحاصيل تفوق 100 مليون دولار».

ويؤكد أن الفائدة الاقتصادية لتربية النحل «لا تنحصر فقط في العسل، فهو ينتج أيضا حبوب اللقاح وغذاء الملكات، والشمع، والعكبر، وسم النحل الذي يدخل في الكثير من المركبات العلاجية».

ويرى ربابعة أن تنظيم قطاع تربية النحل سيقود لمضاعفة الإنتاج، إذ «70 ألف خلية مؤهلة لأن تصبح 100 ألف خلية في سنة واحدة وربما أكثر»، ما يقود للاكتفاء الذاتي.