يلين: القيود التجارية الأميركية لا تهدف إلى اكتساب ميزة اقتصادية على حساب بكين

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اليوم الأحد، في بكين أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ «إجراءات موَجَّهة» من أجل الحفاظ على أمنها القومي، لكنها قالت إن هذه القيود لا تهدف إلى «كسب ميزة اقتصادية» على حساب الصين.

وصرحت يلين، بعد زيارة لبكين استمرت أربعة أيام «من المهم الإشارة إلى أن هذه الإجراءات مدفوعة باعتبارات الأمن القومي.. نحن لا نستخدمها لكسب ميزة اقتصادية».

«أسس أكثر صلابة»

وأوضحت أن محادثاتها في بكين مع الكثير من كبار المسؤولين الحكوميين ساهمت في الدفع بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، من خلال وضعها على «أسس أكثر صلابة».

- يلين: على الولايات المتحدة والصين الالتزام بإدارة علاقاتهما بمسؤولية

وتابعت «بشكل عام أعتقد أن اجتماعاتي الثنائية.. شكلت خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أسس أكثر صلابة»، مضيفة «أتوقع أن تساعد هذه الرحلة في بناء قناة مرنة ومثمرة للتواصل مع الفريق الاقتصادي الصيني الجديد».