يلين: على الولايات المتحدة والصين الالتزام بإدارة علاقاتهما بمسؤولية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأحد، في بكين إن على الولايات المتحدة والصين أن «تلتزما» بإدارة علاقاتهما بمسؤولية رغم «الخلافات الكبيرة» بينهما.

وصرحت يلين بعد زيارة لبكين استمرت أربعة أيام بأنه يتوجب على «البلدين أن يلتزما بإدارة هذه العلاقة بمسؤولية: إيجاد طريقة للعيش معا وتشارك الرخاء العالمي»، وشددت على الأهمية «الحيوية» للاتصالات رفيعة المستوى، بحسب وكالة «فرانس برس».

«أسس أكثر صلابة»

وأوضحت أن محادثاتها في بكين مع الكثير من كبار المسؤولين الحكوميين ساهمت في الدفع بالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة، من خلال وضعها على «أسس أكثر صلابة».

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وتابعت «بشكل عام أعتقد أن اجتماعاتي الثنائية.. شكلت خطوة إلى الأمام في جهودنا لوضع العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أسس أكثر صلابة»، مضيفة «أتوقع أن تساعد هذه الرحلة في بناء قناة مرنة ومثمرة للتواصل مع الفريق الاقتصادي الصيني الجديد».