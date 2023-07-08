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لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 09:00 مساء
لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء صناعي توليدي خلال خمس سنوات
وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير خلال جلسة مساءلة في الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس. (أ ف ب)
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اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي، اليوم السبت، أنه من الممكن أن يطوّر الاتحاد الأوروبي «في غضون خمس سنوات» برنامج ذكاء صناعي توليدي خاصا به، سيساهم في رأيه بتحسين إنتاجية الاقتصاد.

وقال برونو لومير أمام جمهور «اللقاءات الاقتصادية» في منطقة إكس، ان بروفانس في جنوب فرنسا «سيسمح لنا الذكاء الصناعي التوليدي، للمرة الأولى منذ عدة أجيال، باستعادة الإنتاجية، بأن نكون أكثر فعالية». وأضاف «لذلك أناشد، قبل وضع الأسس لتنظيم الذكاء الصناعي، أن نبتكر ونستثمر ونضع لأنفسنا هدف تطوير برنامج ذكاء صناعي مفتوح أوروبي في غضون خمس سنوات. إنه أمر ممكن بوجود الحواسيب والعلماء والخوارزميات الضرورية». مشددا على أن العلم «هو الذي سيسمح لنا أخيرا بتحقيق مكاسب في الإنتاجية في اقتصاد أوروبي ضعيف إلى حد ما»، بحسب «فرانس برس».

حاجة الاتحاد الأوروبي «للاستثمار والابتكار»
سبق أن أكد وزير الاقتصاد الفرنسي في منتصف يونيو حاجة الاتحاد الأوروبي «للاستثمار والابتكار» من أجل تطوير أنظمة ذكاء صناعي، قبل «تنظيم» التقنيات الأميركية التي تهدد التكتّل بفقدان «استقلاليته».

اكتشف عامة الناس الإمكانات الهائلة لأنظمة الذكاء الصناعي في نهاية عام 2022 مع إصدار شركة «أوبن إيه آي» الأميركية منشئ المحتوى التحريري «تشات جي بي تي» الذي يمكنه تحرير مقالات أو قصائد أو إنجاز ترجمات في ثوانٍ.

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لكن انتشار صور منشأة عبر تطبيقات ذكاء صناعي مثل «ميدجورني» على الشبكات الاجتماعية، أكثر واقعية من الصور الحقيقية، كشف مخاطر الذكاء الصناعي في التلاعب بالرأي العام ومخاطره على الديمقراطية.

البرلمان الأوروبي يوافق على مشروع لتنظيم الذكاء الصناعي
وافق البرلمان الأوروبي في يونيو على مشروع لتنظيم الذكاء الصناعي، ويأمل الاتحاد الأوروبي في الانتهاء قبل نهاية العام من أول لائحة في العالم تهدف إلى تنظيم وحماية الابتكار في هذا القطاع الاستراتيجي. 

وفي موضوع مختلف تماما، أيّد برونو لومير الاقتصاديين الداعين لأن يرفع البنك المركزي الأوروبي هدف التضخم من 2 إلى 3%. وقال «إذا فتح الاقتصاديون هذا النقاش... فلم لا؟ لا محرمات، هذه هي الطريقة التي نمضي بها قدما». 

تحدث الخبير الاقتصادي باتريك أرتوس، السبت، عن مثل هذه الزيادة، وخصوصا للسماح للدول بهامش حركة أكبر في وضع الميزانيات والحد من الزيادة في ديونها العامة.

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