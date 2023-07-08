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روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 02:32 مساء
روسيا تطلب اجتماعاً لمجلس الأمن الثلاثاء لبحث تفجيرات نورد ستريم
تسرب الغاز في خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 في بحر البلطيق وفق صورة أصدرتها قيادة الدفاع الدنماركية في 27 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، السبت، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة تفجيرات أنابيب نورد ستريم.

ونقلت الوكالة عن نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قوله إن موسكو طلبت عقد الاجتماع، الثلاثاء المقبل في 11 يوليو الجاري، لمناقشة الأمر، بحسب وكالة «الشرق» بلومبرغ.

ورصد في 26 سبتمبر 2022 تسرب للغاز من أربع نقاط كبيرة سبقته انفجارات تحت الماء على خطي أنابيب الغاز اللذين يربطان روسيا بألمانيا والموجودين في المياه الدولية.

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سرعان ما جرى الاشتباه في وقوع هجوم، ما أدى إلى تكهنات حول منفذي هذه العملية المعقدة من الناحية اللوجستية والحساسة جدا من الناحية الدبلوماسية.

بعد نحو ستة أشهر من الانفجارات التي طالت خطي «نورد ستريم» 1 و2، لا تزال المسؤولية عن الهجوم تحت الماء غامضة رغم التحقيقات الجنائية الجارية في ألمانيا والسويد والدنمارك.

أدلة تشير إلى تورط أوكرانيا
وفي مايو، أكدت جريدة «دير شبيغل» الألمانية أن أدلة جديدة في التحقيق حول عمليات تخريب استهدفت خطَي أنابيب الغاز «نورد ستريم» تشير إلى تورط أوكرانيا.

وتركز تحقيقات الشرطة بشكل خاص على يخت «أندروميدا» الذي يُرجح أنه استُخدم لنقل المتفجرات التي استخدمت في التخريب في سبتمبر 2022 في بحر البلطيق، وفق الوكالة الفرنسية.

وذكرت «دير شبيغل» أن البيانات الوصفية لرسائل بالبريد الإلكتروني أُرسلت خلال استئجار المركب، تُشير إلى أوكرانيا. وأشارت الجريدة إلى العثور في اليخت على آثار مادة «إتش أم إكس» المتفجرة و«المنتشرة جدا في الغرب كما في الكتلة السابقة شرقا».

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