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يلين: واشنطن وبكين يجب أن تتحاورا بشكل مباشر حول القضايا الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 10:33 صباحا
يلين: واشنطن وبكين يجب أن تتحاورا بشكل مباشر حول القضايا الاقتصادية
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين خلال لقاء مع نساء اقتصاديات في العاصمة الصينية بكين، 8 يوليو 2023. (أ ف ب)
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أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في اليوم الثاني من زيارتها لبكين، السبت أن الولايات المتحدة والصين يجب أن تتحاورا «بشكل مباشر» إذا كانت لديهما مخاوف بشأن ممارسات اقتصادية.

وقالت يلين، خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ المسؤول عن الملفات الاقتصادية، «عندما تكون لدينا مخاوف بشأن ممارسات اقتصادية معينة، يجب أن ننقلها بشكل مباشر وسنفعل ذلك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- يلين: التعاون بين بكين وواشنطن ضروري لتمويل مكافحة التغير المناخي

وتأتي زيارة يلين بعد أسابيع على زيارة وزير الخارجيّة أنتوني بلينكن، وتُجسّد رغبة إدارة جو بايدن في إعادة الاتّصال مع بكين/ بعد ثلاث سنوات من عزلة شبه كاملة للصين بسبب كوفيد.

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