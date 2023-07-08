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قتيل بالرصاص في كينيا خلال تظاهرات على ارتفاع كلفة المعيشة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 08:39 صباحا
قتيل بالرصاص في كينيا خلال تظاهرات على ارتفاع كلفة المعيشة
تظاهرات مناهضة للحكومة في كينيا. (الإنترنت)
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قتل شخص بالرصاص الجمعة في كينيا، التي شهدت تظاهرات مناهضة للحكومة تعترض على ارتفاع كلفة المعيشة وإقرار ضرائب جديدة.

وفي وقت سابق، أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على موكب زعيم المعارضة رايلا أودينغا في نيروبي، إحدى المدن التي شهدت التظاهرات، بحسب وكالة «فرانس برس».

واتخذت الشرطة تدابير مماثلة لتفريق تجمعات في مدينة كيسومو، فيما نددت مجموعات تدافع عن الحق في التظاهر بـ«اعتقالات تعسفية».

وقال أليكس أوشيينغ المسؤول في أحد مستشفيات كيسومو، للصحفيين «قضى رجل متأثرا بإصابته بالرصاص»، مضيفا «لدينا شخصان آخران أصيبا بالرصاص وأربعة أصيبوا بمقذوفات مختلفة».

اعتقالات في نيروبي
ووفق مراسل لوكالة «فرانس برس»، اعتقل عناصر من الشرطة أشخاصا في نيروبي في ضوء تشديد التدابير الأمنية، إثر دعوات للتظاهر وجهها أودينغا المناهض لسياسة الرئيس وليام روتو.

وقال أودينغا أمام أحد التجمعات في وقت سابق «الكينيون انتخبوا قادة البرلمان فخانوهم»، مضيفا «روتو نفسه الذي تولى بالسلطة بشكل غير قانوني خان الكينيين».

ودعا ائتلاف المعارضة أزيميو بقيادة أودينغا لتنظيم الاحتجاجات رفضا لتداعيات الضرائب الجديدة على الكينيين الذين يرزحون أساسا تحت وطأة صعوبات اقتصادية وارتفاع هائل لأسعار مواد أساسية.

والأسبوع الماضي وقع روتو قانونا ماليا يتوقع أن يعود بأكثر من 2,1 مليار دولار على خزائن الدولة المستنفدة ويسهم في دفع الاقتصاد المديون.

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وينص «قانون المال» على ضرائب جديدة أو إضافية على عدد من السلع الأساسية مثل الوقود والغذاء والتحويلات المالية بالهاتف، ويتضمن زيادة ضريبية مثيرة للجدل على دافعي الضرائب، بهدف تمويل خطة إسكان.

طعن أمام القضاء
ويتهم منتقدون «روتو» بالتراجع عن وعود قطعها خلال حملته الانتخابية، عندما أعلن نفسه نصير الفقراء وتعهد بتحسين مكاسبهم الاقتصادية.

لكن رجل الأعمال البالغ 56 عاما، والذي يعود لخلفية فقيرة قبل أن يصبح ثريا، دافع عن فرض الضرائب، قائلا إنها ستسهم في خلق وظائف وخفض الاستدانة العامة.

وعلقت المحكمة العليا في نيروبي الجمعة الماضي، تطبيق القانون بعد أن قدم سناتور طعنا في شرعيته الدستورية.

دوريات للشرطة وغلق طرق العاصمة
ورغم القرار أعلنت الهيئة الناظمة للطاقة في كينيا في وقت لاحق ذلك اليوم، رفع أسعار الوقود بشكل يأخذ بالاعتبار رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 16% كما ينص عليه القانون.

وفي حي الأعمال بوسط نيروبي والذي يضم مباني حكومية، سيّرت الشرطة دوريات راجلة وخيالة وبسيارات، فيما أغلقت العديد من طرق العاصمة.

وقال أليكس دويسا العامل اليدوي البالغ 24 عاما، لوكالة «فرانس برس»، «آمل أن تُحدث هذه التظاهرة فرقا»، مضيفا «كلفة المعيشة مرتفعة جدا، لا أملك 10 شلن (كل 10 آلاف شلن كيني يوازي 70 دولارا)، لتسجيل ولدي في المدرسة».

وفي معقل أودينغا في كيسومو، كان رجل يجوب الشارع على متن عربة ومعه مذياع لحشد الأهالي للمشاركة في التظاهرة.

وقال «ينبغي أن نصغي إلى بابا (لقب أودينغا البالغ 78 عاما) الذي قال إن علينا التظاهر اليوم.. اخرجوا وانضموا إلينا لتحرير بلدنا».

وأطلق على التظاهرات شعار «سابا سابا» (سبعة سبعة) لأنها تصادف السابع من الشهر السابع، رمز انتفاضة للمعارضة في 1990 للمطالبة بإعادة إرساء ديموقراطية التعددية الحزبية.

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