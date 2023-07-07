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مرشح اليمين في إسبانيا يتعهد بتخصيص 44 مليار يورو للمياه

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 يوليو 2023, 06:13 مساء
مرشح اليمين في إسبانيا يتعهد بتخصيص 44 مليار يورو للمياه
منازل متداعية على ضفاف خزان ساو الجافة في مقاطعة خيرونا بإقليم كاتالونيا الإسباني، 16 أبريل 2023، (ا ف ب)
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تعهد زعيم اليمين الإسباني المرشح لانتخابات 23 يوليو، باستثمار ضخم قدره 44 مليار يورو لحل المشاكل المتزايدة الناجمة عن نقص المياه في البلاد.

وأعلن المرشح الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي، ألبرتو نونيس فيخو، اليوم الجمعة، أن «الشعب يطالب بالمياه فوق أي اعتبار» في اليوم الأول من الحملة الانتخابية الرسمية لهذه الانتخابات المبكرة في إشبيلية، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال زعيم الحزب الشعبي إن «الأولوية في ما خص البنى التحتية في إسبانيا ستعطى للمياه» في حال فاز اليمين، متعهّدا بتخصيص 44 مليار يورو للاستثمار فيها.

تحديث السدود والقنوات المائية
وتعهد الحزب المحافظ في برنامجه بتنفيذ «خطة تحديث للسدود والقنوات المائية» بشكل خاص من أجل «تكييفها مع احتياجات القرن الحادي والعشرين» والسماح بتوزيع أفضل للموارد المائية على الأراضي الإسبانية.

وانخفض مستوى تخزين مياه الأمطار لاستخدامها خلال الأشهر الجافة في أوائل شهر يوليو بنسبة 46.5%، أي أقل بمقدار 18 نقطة من متوسط السنوات العشر الماضية في مثل هذا الوقت من السنة.

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