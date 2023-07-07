يلين تدعو إلى «منافسة سليمة» مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط

دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الجمعة في بكين إلى «منافسة سليمة» بين الصين والولايات المتحدة، رغم الخلافات التجارية بين القوتين الكبريين، مشددة على أن فك الارتباط بين الاقتصادين «مستحيل عمليا».

وأعلت يلين، خلال لقاء مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ المكلف تحديدا المسائل الاقتصادية، «نسعى إلى منافسة اقتصادية سليمة، لا يحصد الأقوى فيها كل الغنائم، مع مجموعة من القواعد المنصفة يمكن أن يستفيد منها البلدان مع الوقت»، بحسب وكالة فرانس برس».

كما دعت وزيرة الخزانة التي تقوم بأول زيارة لها إلى الصين منذ تولي مهامها عام 2021، إلى عدم ترك «الخلافات»، تتسبب «بتدهور غير مجد» للعلاقات بين البلدين.

- يلين: فك الارتباط الصيني الأميركي مستحيل عمليا

وإذ أكدت لمحاورها أنه يتحتم على واشنطن «في بعض الظروف اتخاذ إجراءات هادفة لحماية أمنها القومي»، غير أنها قالت إن ذلك يجب ألّا ينعكس سلبا برأيها على العلاقات الثنائية.

وقالت «قد نختلف في الرأي في بعض الحالات، لكن يجب ألّا ندع أي خلاف يقود إلى سوء تفاهم يفسد علاقاتنا الاقتصادية والمالية من غير فائدة».

من جانبه، رأى لي تشيانغ تحسنا محتملًا في العلاقات بعد فترة صعبة، وقال متوجها إلى يلين «أمس حين وصلتِ إلى مطارنا وخرجت من الطائرة، رأينا قوس قزح.. أعتقد أن هذا يمكن أن ينطبق أيضا على العلاقات بين الصين والولايات المتحدة»، مضيفا «بعدما شهدنا فترة من الرياح والمطر، يمكننا بالتأكيد أن نرى قوس قزح».

وتأتي تصريحات يلين بينما يدعو سياسيون أميركيون منذ أشهر إلى «فك الارتباط» بين الاقتصادين لخفض اعتماد واشنطن على الدولة الآسيوية العملاقة، وسط تصاعد الخلافات الجيوسياسية.

«فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم مستحيل عمليا»

وشددت يلين بهذا الصدد على وجوب توخي الحذر مؤكدة أمام عدد من مسؤولي شركات أميركية أن «فك الارتباط بين أكبر اقتصادين في العالم سيؤدي إلى زعزعة الاقتصاد العالمي»، مضيفة أن ذلك «سيكون من المستحيل عمليا».

وتندرج هذه الزيارة التي تأتي بعد أسابيع على زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، في سياق عزم إدارة الرئيس جو بايدن على معاودة التواصل الشخصي مع بكين، بعد ثلاث سنوات بقيت الصين خلالها شبه معزولة في ظل الأزمة الصحية.

ورأى تاو وينشاو عضو الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية لوكالة «فرانس برس»، «في إدارة بايدن، تبدو يلين أكثر براغماتية» من سواها.

وقال إن «زيارتها مرحب بها ومن وجهة نظر عملية يفترض أن تسمح للطرفين بالتقارب»، مضيفا «أعتقد أننا الآن نعيد تشكيل وبناء العلاقات الصينية الأميركية».