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أجبان جزائرية على الطريقة السويسرية من مراعي منطقة القبائل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 11:57 صباحا
أجبان جزائرية على الطريقة السويسرية من مراعي منطقة القبائل
منتج الأجبان الجزائري رشيد إبرسين يعد جبنه «تمغوت» في ورشته بقرية تاماسيت في منطقة القبائل، 12 يونيو 2023. (أ ف ب)
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مرتديا مئزرا أبيض وقبعة على رأسه، ينهمك رشيد إبرسين في عمله بين أوعية البسترة، إذ عاد هذا المهندس الذي كان يعمل في سويسرا إلى موطنه الجزائر بوظيفة جديدة وغير عادية.. منتج أجبان.

«بقارورة غاز بوتان وموقد»، على ما قال بفخر لوكالة «فرانس برس»، بدأ إبرسين العمل في ورشته التقليدية قبل عشر سنوات، وسط بستان من أشجار الفاكهة وحقل مخضر بالقرب من قرية تاماسيت في منطقة القبائل، على بعد 160 كيلو متر شرق العاصمة الجزائرية.

ولد رشيد إبرسين (57 سنة) في الحراش، الحي الشعبي في الضاحية الجنوبية للعاصمة، ودرس أولا في معهد المحروقات في بومرداس على بُعد 50 كيلو متر إلى الشرق من الجزائر. وبعد حصوله على الشهادة، كافح للعثور على وظيفة تتوافق مع مؤهلاته، ولكن دون جدوى، فسعى للحصول على عمل في إيطاليا في مجال السينما، المختلف تمامًا عن تخصصه في الهندسة الصناعية.

من مخرج أفلام إلى منتج ألبان
روى إبرسين لـ«فرانس برس»: «جربت مهنة مخرج أفلام في روما في أوائل التسعينات، لكنني استسلمت سريعا. كانت السينما الإيطالية في ذلك الوقت في حال تدهور»، ثم انتقل للعيش في سويسرا التي مكث بها 16 عامًا. وبعد تدريب في مجال الميديا والوسائط المتعددة، حصل على وظيفة مستشار في تكنولوجيا المعلومات ومتخصص في الفيديو الرقمي براتب مريح.

واستحضر المهندس رشيد إبرسين المكان: «هنا ولد مشروع صناعة الأجبان. فللهروب من ضغط العمل، كنت أتنقل خلال عطلات نهاية الأسبوع بين شاليهات في الجبال، حيث مساحات الرعي في منطقة غرويير (بالقرب من فريبورغ) التي توجد بها عديد مصانع الأجبان».

وأضاف: «الحليب الجزائري أكثر تنوعا. كما أنه عضوي، نظرًا لأن المزارع أصغر حجمًا. في سويسرا، لا نجد مربين لديهم بقرتان أو ثلاث بقرات. لذا، فإن الجبن لدينا يتمتع بمذاق خاص».

«محبوب السفارات الغربية في الجزائر»
«منذ ذلك الحين، أعيد استثمار الأرباح بشكل منهجي، لتطوير مصنع الجبن»، كما أكد إبرسين الذي يقضي أيامه مع خمسة عمال، ويتفقد الأقبية، حيث يجرى تخزين الجبن في شكل عجلات، ويجب فركها وقلبها وتدويرها بانتظام.

وأوضح للوكالة الفرنسية: «مدة نضج جبن تمغوت (الذي ينتجه) تتراوح ما بين شهر وعامين حسب ذوق الزبائن»، لذلك فهو بنظره جبن «جزائري خالص» بطعم خليط بين جبنة غرويير السويسرية وجبنة غودا الهولندية.

في غضون سنوات قليلة، أصبح رشيد إبرسين وجبنه «تمغوت» (التسمية نسبة لقمة جبلية في تيزي وزو) محبوب السفارات الغربية في الجزائر، حيث زاره ما لا يقل عن أحد عشر وفدا دبلوماسيا منذ العام 2012، لتذوق منتوجه.

وقال مفتخرا بمنتوجه: «جبننا يصنع من حليب البقر النيء دون أي إضافات غذائية. كما لا تجرى معالجته، ونستخدم خميرة لبنية طبيعية».

50 كيلو غرام من الجبن يوميا
يصل المصنع ما بين 700 و1000 لتر من حليب البقر يوميا، مما يسمح له بإنتاج ما يقرب من 50 كيلو غرام من الجبن يوميًا.

في البداية، جرى بيع «تمغوت» -الذي تم وسمه بعبارة «فكرة سويسرية.. جبن جزائري»- في محال السوبر ماركت. لكن مشكلات في الدفع أجبرت رشيد إبرسين على وقف عمليات التوزيع. من الآن فصاعدًا، يتوافر فقط في متاجر المنتجات المحلية أو في محال البقالة الخاصة بالأطعمة الممتازة.

ويفكر رشيد إبرسين، الفخور بصنع جبن «طبيعي 100%»، في إنتاج جبن أخرى بمزايا علاجية، والفكرة هي «تطوير أجبان عالية الجودة يمكنها علاج أمراض معينة مثل التهاب الأمعاء».

وابتداء من العام 2018، بدأ المشروع في تحقيق أرباح، لأن المنتج المحلي، واستفاد من انخفاض الواردات، مما سمح له بإيجاد مكان له في السوق الجزائرية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الدافع ليس المال والأرباح كما قال: «لأني عشت حياة أفضل في سويسرا كمستشار في تكنولوجيا المعلومات بمتوسط راتب شهري قدره 7000 يورو».

إنشاء مصانع جبن مماثلة في ليبيا وقطر
بعد النجاح في الجزائر، تلقى إبرسين دعوات من قِبل دول أخرى في المنطقة، موضحا أنه يعمل على «مشروعين استشاريين في ليبيا وقطر، لإنشاء مصانع جبن وفق نفس المعايير».

ولا يخطط إبرسين حاليًا لتصدير جبنه إلى الخارج، على اعتبار أنه في الحقيقة «وصل حتى الآن إلى 22 دولة»، فـ«الزبائن الذين يزورون المنطقة يشترون مباشرة من هنا».

ومع ذلك، فإن جبنه موجود في الخارج بفضل بعض الزبائن، كهذا الذي سافر إلى نيويورك منتصف يونيو، ومعه عجلة جبن كاملة، وقال إبرسين: «طلبت من الزبون أن يرسل لي صورة من هناك. إنه مصدر فخر، لأننا بدأنا من لا شىء».

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