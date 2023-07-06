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اتهام شركات مناجم صينية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 يوليو 2023, 07:28 صباحا
اتهام شركات مناجم صينية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان
صورة جوية تظهر عملية استخراج معادن في منجم نيكل في بومالا في إندونيسيا، 11 فبراير 2023، (ا ف ب)
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اتهمت منظمة غير حكومية شركات صينية تعمل في مجال استخراج معادن مهمة بارتكاب العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان خارج الصين منذ العام 2021.

وأورد مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، في تقرير اليوم الخميس، أن 39 شركة مناجم صينية ضالعة في 102 حالة يشتبه بأنها تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان وللبيئة بين يناير العام 2021 وديسمبر العام 2022، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال ناطق باسم المنظمة «تظهر معطياتنا أن الانتهاكات لحقوق الإنسان وللبيئة شائعة في التنقيب عن معادن الانتقال (في مجال الطاقة) واستخراجها وتحويلها».

الانتهاكات في 18 دولة
ومن أصل مجمل الحالات التي وقعت بحسب التقرير في 18 دولة، جرى إحصاء 27 في إندونيسيا و16 في بيرو و12 في الكونغو الديمقراطية و11 في بورما وسبع في زيمبابوي، فضلا عن دول أخرى.

وتهيمن الصين على مجال معالجة وتنقية المعادن الضرورية لعملية الانتقال، ولا سيما النحاس والنيكل والكوبالت المستخدمة مثلا في البطاريات، ومع توقع ازدياد الطلب العالمي على هذه المعادن بستة أضعاف بحلول العام 2040، دعت المنظمة الصين والدول حيث تنشط شركاتها إلى اتخاذ «تدابير عاجلة» للحد من المفاعيل الضارة التي ترافق عملية الانتقال.

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