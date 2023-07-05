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مشروع ريادي في النمسا ينجح في إنهاء البطالة طويلة الأمد

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 05:24 مساء
مشروع ريادي في النمسا ينجح في إنهاء البطالة طويلة الأمد
تشعر سارة سكلينيكا "بمزيد من الثقة" بشأن العثور على عمل بعد مشاركتها في المشروع ماغما في النمسا. (أ ف ب)
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تفخر قرية غراماتنويزيدل القريبة من فيينا اليوم بالقضاء تمامًا على البطالة بعد ضمان العمل لجميع من ظلوا عاطلين عن العمل فيها لمدة طويلة وعددهم 129 شخصًا، إذ يقول الخبير الاقتصادي أوليفر بيتشيك من معهد مومنتوم في فيينا إن  مشروع «الريادة العالمية في معالجة البطالة طويلة الأمد» يظهر أن القضاء على هذه المشكلة الصعبة ممكن على مستوى المجتمع المحلي، وأضاف «من الممكن إيجاد وظيفة لكل من يحتاج إليها».

بعد سنوات أمضتها في المنزل منهمكة في تربية طفليها، وجدت سارة سكلينيكا اختصاصية النظم الكهربائية أن العودة إلى العمل تمثل تحديًا كبيرًا لها. لكن الأم (37 عامًا) صارت مستعدة لذلك بفضل المشروع النمساوي التجريبي، وفق «فرانس برس».

ضمانات العمل 
يوفر المشروع التجريبي واسمه اختصارًا «ماغما» التدريب في النجارة والبستنة والحياكة وغيرها من الأعمال التي يحتاجها المجتمع أو الأعمال التجارية المحلية بالحد الأدنى للأجور لكل من كان عاطلاً عن العمل منذ أكثر من سنة. قبل البدء، يحصل المشاركون على جلسات الاستشارة والتوجيه مدة ثمانية أسابيع لتحديد نقاط قوتهم وأهدافهم. وأفاد كثيرون منهم أن المشروع ساعد على إعادة بناء ثقتهم بأنفسهم. 

قالت سكلينيكا التي تعمل في صنع الأثاث وتجديده بدوام جزئي منذ سنة تقريبا، «أشعر بثقة أكبر الآن بشأن التقدم للعمل. لديَّ شعور أنه يمكنني فعل ذلك بالفعل» والحصول على وظيفة خارج المشروع. 

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قال المنظمون إن جميع العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة في القرية قبلوا تقريبًا عرض التدريب، أما من لم يشاركوا فكان ذلك لأسباب صحية.  وقال الخبير الاقتصادي بيتشيك إن نجاح النهج الذي يركز على المجتمع المحلي خصوصًا «دليل على جدوى مفهوم فكرة ضمانات الوظائف». 

معدل البطالة في النمسا يبلغ 4.6%
على الرغم من أن معدل البطالة في النمسا البالغ 4.6% أقل من متوسط المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي، تعاني الدولة الواقعة في جبال الألب من نقص في العمالة في الكثير من القطاعات، فيما لا يزال جزء من سكانها يعانون من التهميش.

كانت سوق العمل في غراماتنويزيدل مثالًا نموذجيًا لما هي عليه الحال في منطقة النمسا السفلى، وهو ما جعلها مكانًا مثاليًا لاختبار خدمة التوظيف في المقاطعة.  وقالت نائبة مدير الخدمة ساندرا كيرن إن التحدي الأكبر أمام المشروع كان «ما الذي يمكن أن نفعله مع بعض الأشخاص الذين لا يمكننا دمجهم في سوق العمل الأساسية؟». 

صادف أن القرية التي يبلغ عدد سكانها 4000 نسمة كانت موقعًا لدراسة رائدة العام 1933 حول البطالة الجماعية خلال فترة الكساد الكبير.  وقالت كيرن إنه لم يتقرر بعد إن كان المشروع ماغما الممتد لأربع سنوات سيُمدد أو يُعتمد على نطاق أوسع علمًا أن كلفته هي أقل من 30 ألف يورو (32500 دولار) للفرد في السنة، وهو مبلغ مشابه لإعانة البطالة. 

لكن دراسة عن الخطة أجرتها جامعة أكسفورد سجلت «تأثيرات إيجابية قوية ... على الرفاه الاقتصادي وغير الاقتصادي للمشاركين».

 بداية جديدة 
أصيبت ياسمين يمان بالاكتئاب وبنوبات هلع لأنها صارت عاجزة عن العمل بعد إنجاب أطفالها. وهي تعمل اليوم 30 ساعة في الأسبوع في مشروع للنجارة والخياطة. 

وقالت الشابة (38 عامًا) وهي أم لثلاثة أطفال «كنت أشعر بوحدة كبيرة حتى تحين الساعة الثالثة بعد الظهر (عندما يعود أبناؤها من المدرسة) ... قلت لنفسي إن الأمور لا تسير كما يجب». أما اليوم، فهي تشعر بأن لديها «القوة للبدء من جديد».  

روبرت ليسر الذي يعمل في شركة محلية للأخشاب هو من بين ثلث المشاركين في المشروع الذين وجدوا وظيفة دائمة.

قال الأب (37 عامًا) والذي عانى من إدمان المخدرات في الماضي، «استعدت نشاطي وصار بإمكاني وضع خطط للمستقبل من جديد» بعدما أمضى عامين في المشروع.  وأضاف أن الاتصالات التي أتيحت له من خلال المشروع ماغما ساعدته على الحصول على وظيفته الحالية.

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