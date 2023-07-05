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التضخم في أدنى مستوى بتركيا منذ 18 شهرا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 11:22 صباحا
التضخم في أدنى مستوى بتركيا منذ 18 شهرا
ليرات تركية في مكتب صرافة في إسطنبول، 8 أغسطس 2018. (أ ف ب)
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تباطأ التضخم في تركيا خلال يونيو مسجلا 38.2% بمعدل سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهرا على ما أظهرت بيانات رسمية نشرت، الأربعاء.

وبمعدل شهري بلغ ارتفاع الأسعار السلع الاستهلاكية 3.9%. وتراجع التضخم تراجع في مايو إلى ما دون 40% للمرة الأولى منذ ديسمبر. لكن يتوقع المحللون أن يرتفع أكثر في يوليو متأثرا بتراجع سعر صرف الليرة التركية التي فقدت 23% من قيمتها في مقابل الدولار منذ نهاية مايو، وفق وكالة «فرانس برس».

إلا أن خبراء الاقتصاد المستقلين في مجموعة أبحاث التضخم يطعنون بصحة هذه الأرقام الرسمية ويفيدون بأن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية يصل إلى 108.6% في الأشهر الـ12 المنصرمة.

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تباطؤ التضخم في تركيا
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي أعيد انتخابه في مايو، إنه يريد إعطاء الأولوية لمكافحة التضخم.

وتجاوز معدل التضخم 85% في الخريف قبل أن يتباطأ شهرا بعد آخر منذ نوفمبر. لكن الأسعار واصلت ارتفاعها ولكن بوتيرة أقل من السابق. ويعزى بعض التحسن إلى تقديم الغاز مجانا إلى الأسر.

وفي محاولة لاحتواء التضخم، رفع البنك المركزي التركي نهاية يونيو معدل الفائدة الرئيسي من 8.5% إلى 15% متخليا للمرة الأولى في غضون سنتين، عن تدابير اقتصادية غير تقليدية كانت تتخذ بدفع من الرئيس إردوغان.

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