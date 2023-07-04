أوكرانيا تضيف «يونيليفر» البريطانية إلى قائمة «الرعاة الدوليين للحرب»

القاهرة - بوابة الوسط

أدرجت أوكرانيا شركة «يونيليفر» البريطانية العملاقة في مجال الصناعات الغذائية ومنتجات النظافة على قائمتها لـ«الرعاة الدوليين للحرب» لأنّها لم تنسحب من روسيا.

وقالت كييف في بيان أمس الإثنين إنّ «الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد (في أوكرانيا) أضافت شركة يونيليفر البريطانية إلى قائمتها لـ(الرعاة الدوليين للحرب)»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف البيان أن الخطوة سببها «وجود الشركة في روسيا الاتحادية وضرائبها المهمة لموازنة الدولة الروسية، ما يدعم اقتصاد المعتدي ويساهم في استمرار حرب روسيا ضد أوكرانيا».

وقالت شركة «يونيليفر»، التي تشمل علاماتها التجارية الرئيسية صابون «دوف» ومثلجات «ماغنوم» ومنظف الأسطح «سيف»، إنّها تتمسّك بموقف أصدرته في فبراير الماضي، وقالت فيه إنّها تواصل «إدانة الحرب في أوكرانيا باعتبارها عملًا وحشيًا لا معنى له من قبل الدولة الروسية».

وكررت أنها أوقفت استيراد وتصدير بضائعها من وإلى روسيا، غير أنّ البيان أورد أن «يونيليفر» تقدّم «الطعام اليومي ومنتجات النظافة المصنوعة في روسيا للناس في البلد»، مضيفًا أنّ «الخروج (من روسيا) ليس بالأمر السهل».