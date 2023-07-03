السعودية تمدد خفض إنتاج النفط بمعدل مليون برميل يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المملكة العربية السعودية الإثنين، تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا، في محاولة لتحسين الأسعار التي تشهد تراجعًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، نقلا عن مصدر بوزارة الطاقة أن الخفض الذي بدأ سريانه في يوليو سيستمر في أغسطس و«يمكن تمديده»، وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس المقبل، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

تعزيز الجهود الاحترازية

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل الماضي، والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول «أوبك+» بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.