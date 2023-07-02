إعادة انتخاب الصيني شو دونيو مديرا لمنظمة الأغذية والزراعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعيد انتخاب المدير العام المنتهية ولايته لمنظمة الأغذية والزراعة «فاو» شو دونيو، الأحد، على رأس الوكالة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ من روما مقرًا لها، وهو أول صيني يشغل هذا المنصب.

وجرى التصويت على إعادة انتخاب دونيو، المرشح الوحيد للمنصب، بغالبية 168 صوتًا من أصل 182، في اقتراع سري للمؤتمر الوزاري الذي تعقده المنظمة كل عامين، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن بيان للوكالة الأممية.

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أول صيني يرأس «فاو»

تمتد ولايته الجديدة من الأول من أغسطس حتى 31 يوليو 2027. ويمكن انتخاب المديرين العامين لمنظمة الأغذية والزراعة لولايتين متتاليتين كحدٍ أقصى.

وقبل انضمامه إلى «فاو» في 2019، خلفًا للبرازيلي خوسيه غرازيانو دا سيلفا، شغل شو دونيو (59 عامًا) منصب نائب وزير الزراعة وشؤون الريف في الصين. واعتبر انتخابه من الدورة الأولى حينها إشارة إلى اهتمام الصين بقضايا الغذاء وتولي مناصب قيادية في الهيئات الدولية.

درس شو دونيو تربية النباتات وعلم الوراثة في الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، وحصل على دكتوراه في العلوم البيئية من جامعة فاخينينجن في هولندا.