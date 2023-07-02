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ثاني أكبر منتج للماس عالميا.. بتسوانا تعدل اتفاقية احتكار شركة «دي بيرز»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 02 يوليو 2023, 12:43 مساء
ثاني أكبر منتج للماس عالميا.. بتسوانا تعدل اتفاقية احتكار شركة «دي بيرز»
ماس. (أرشيفية : الإنترنت)
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اتفقت حكومة بتسوانا مع شركة «دي بيرز» على زيادة حصة البلاد من إنتاج الماس، ما سيضعف من سيطرة الاحتكار على سوق الأحجار الكريمة العالمية، في المفاوضات التي اختتمت مع انتهاء الموعد النهائي الأخير للتوصل إلى صفقة.

ويعد الاتفاق بين عملاق الأحجار الكريمة والدولة صاحبة ثاني أكبر إنتاج في العالم من الماس بالغ الأهمية لكلا الجانبين، ويلعب دوراً مركزياً في سلسلة توريد الألماس العالمية، بحسب وكالة «بلومبرغ».

ويأتي ذلك، بعدما انتقد الرئيس البوتسواني، موكويتسي ماسيسي، الاتفاقية البالغ عمرها 54 عاماً، وهدد بعدم تجديدها إذا لم تقدم شركة «دي بيرز» المزيد من العوائد لبلده، بما في ذلك شرط أن تحصل بوتسوانا على حصة أكبر من الأحجار الكريمة المنتجة هناك، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ» عن التلفزيون الرسمي.

وبموجب الشروط الجديدة، سيحصل تاجر ألماس المملوك للدولة في بوتسوانا على 30% من الإنتاج من منجم «Debswana»، وهي الوحدة التابعة لشركة De Beers التي تمثل عموماً نحو ثلثي الإنتاج السنوي للمجموعة، وفق «العربية.نت».

وقالت الحكومة إن هناك أيضاً اتفاقا - لا يزال مؤقتاً في هذه المرحلة - لزيادة هذه الحصة في النهاية إلى 50%.

- ألماس «ينبت كالفطر» داخل شركة ناشئة قرب باريس

وفي حين أنه من المريح لشركة «De Beers» أن توقع أخيراً اتفاقية لعقد آخر، فإنها تزيد من إضعاف سيطرة الشركة على السوق، حيث سيجرى بيع المزيد من الماس من قبل طرف ثالث (ديبسوانا).

وسيطرت «De Beers» ومنافستها الروسية ألروسا «Alrosa PJSC» على المعروض العالمي من الماس لسنوات، وكانتا على استعداد لحجب الإمدادات عندما يضعف الطلب أو الأسعار.

بدورها، قالت السكرتيرة الدائمة لرئيس بوتسوانا، إيما بيلويتليتس: «سنتعامل مع الأمر شيئاً فشيئاً، لأننا إذا فعلنا ذلك مرة واحدة دون خطة مناسبة حول كيفية بيع الألماس، فإن السعر في السوق سينخفض.. لكننا نؤكد أن الاتفاق الجديد لن يزيد عمره عن 10 سنوات قبل أن نصل إلى 50%».

تاجر الأحجار الكريمة البلجيكي إتش بي أنتويرب وعلاقته مع الحكومة
فيما تحصل شركة «Okavango Diamond» في بوتسوانا حالياً على 25% من إنتاج «Debswana»، تشمل الاتفاقية المبرمة مع De Beers أيضاً تراخيص تعدين جديدة مدتها 25 عاماً لشركة «ديبسوانا».

وتتفاوض شركة «De Beers»، مع حكومة بوتسوانا للتوصل إلى صفقة جديدة منذ عام 2018، وانتهت الاتفاقية السابقة في عام 2020، ولكن جرى تمديدها عدة مرات، في البداية بسبب الوباء.

كما جرى تمديد المفاوضات حيث لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على كمية الإمدادات التي يجب أن تحصل عليها بوتسوانا، فيما نشأت التوترات أيضاً بشأن دور تاجر الأحجار الكريمة البلجيكي إتش بي أنتويرب، الذي لديه علاقة وثيقة مع الحكومة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت بوتسوانا إنها تحصل على حصة 24% في الشركة، دون الكشف عن المبلغ الذي دفعته، وستحصل على بعض الإمدادات من شركة «ODC».

بينما يقوم الشركاء بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات المبيعات والتعدين الرسمية، فإن الاتفاقية الموقتة ستحافظ على شروط اتفاقية البيع الأخيرة التي انتهت يوم الجمعة.

وقال الجانبان في البيان: «تعكس الاتفاقية التحويلية الجديدة بين بوتسوانا ودي بيرز تطلعات شعب بوتسوانا، وتدفع الجانبين إلى الأمام، وتدعم مستقبل مشروعهما المشترك في ديبسوانا من خلال الاستثمار طويل الأجل».

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