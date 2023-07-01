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الهند تمتلك أحد أكبر مصارف العالم من حيث القيمة السوقية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 05:58 مساء
الهند تمتلك أحد أكبر مصارف العالم من حيث القيمة السوقية
مقر مصرف «إتش دي إف سي» الهندي في مومباي (رويترز)
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بات لدى الهند للمرة الأولى أحد أكبر مصارف العالم من حيث القيمة السوقية، بعد إتمام صفقة اندماج تعتبر الأكبر في تاريخ الشركات الهندية، والتي ستمثل منافساً جديداً لأكبر المقرضين الأميركيين والصينيين الذين يحتلون المراكز العليا في التصنيف، إذ تؤدي عملية الدمج بين مصرف «إتش دي إف سي» وشركة تمويل تنمية الإسكان، وهي مقرض رهن عقاري، إلى إنشاء مصرف يحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث القيمة السوقية للأسهم، وفقا لوكالة «بلومبرغ» الأميركية.

أكبر صفقة في تاريخ الشركات الهندية
وذكر بيان صادر عن «إتش دي إف سي»، أن اندماج المصرف وشركة تمويل تنمية الإسكان سيكون ساري المفعول في الأول من يوليو، أي أنه بدأ يوم السبت. وجرى تحديد يوم 13 يوليو تاريخاً قياسياً لتحديد المساهمين المؤهلين لتخصيص الأسهم بموجب صفقة الاندماج، وأوضح البيان أنها «ربما تكون أكبر صفقة في تاريخ الشركات الهندية»، وأن قيمتها تبلغ حوالي 40 مليار دولار، مما سيؤدي إلى إنشاء عملاق للخدمات المالية، وسيأتي الكيان الجديد في قائمة الأكبر حجماً بعد كل من «جي بي مورغان» والبنك التجاري والصناعي الصيني و«بنك أوف أميركا»، وستقدر قيمته بنحو 172 مليار دولار، وفقا لوكالة «بلومبرغ» الأميركية.

وسيكون لدى كيان مصرف «إتش دي إف سي» الجديد 120 مليون عميل. وهذا أكبر من عدد سكان ألمانيا، كما ستعمل الصفقة على زيادة شبكة فروع المصرف إلى أكثر من 8300، مع بلوغ إجمالي عدد الموظفين إلى ما يزيد على 177 ألفاً.

وسيتفوق مصرف «إتش دي إف سي» على مصارف أكثر شهرة مثل «إتش إس بي سي» و«سيتي غروب» من حيث القيمة السوقية. وسيتقدم بفارق كبير عن منافسين محليين مثل «ستيت بنك أوف إنديا» و«آي سي آي سي آي بنك»، أو ما تتجاوز قيمته 62 مليار دولار و79 ملياراً على التوالي.

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