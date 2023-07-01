الأرجنتين تسدد دفعة من قرض لصندوق النقد الدولي باليوان

القاهرة - بوابة الوسط

سددت الأرجنتين 2,7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني نظرا لنقص الدولار الأميركي، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد.

ولتجنب استخدام مزيد من احتياطي عملاتها الأجنبية، لجأت الأرجنتين لما يعرف بـ«حقوق السحب الخاصة»، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للبلدان، في جزء من تلك الشريحة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت الناطقة باسم الصندوق جولي كوزاك في بيان، أن «سلطات الأرجنتين تفي بالمتطلبات المالية تجاه الصندوق».

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قالت المتحدثة الحكومية غابرييلا تشيروتي للصحفيين الخميس، إن الدفعة ستسدد «في جزء منها بحقوق السحب الخاصة واليوان من دون استخدام احتياطي البنك المركزي».

وتوصلت الأرجنتين العام الماضي لاتفاق مع صندوق النقد على إعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار أميركي، مُنح في 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري.

اتفاقية تبادل عملات مع الصين

وتلقت الأرجنتين أكبر برنامج مساعدة من الصندوق، في وقت تعاني من نسبة تضخم فاقت 100% على أساس سنوي، ومن نقص حاد في العملات الأجنبية ومستوى فقر بنحو 40%، كما تسبب جفاف غير مسبوق بتراجع الصادرات الزراعية.

وأعلنت الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية في أبريل الماضي، أنها ستستخدم اليوان لتسديد كلفة واردات صينية بدلا من الدولار الأميركي من أجل الحفاظ على احتياطيها عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين.

وقالت كوزاك، إن النقاشات الفنية مستمرة مع الأرجنتين «بشأن حزمة سياسات لحماية الاستقرار الاقتصادي في سياق وضع صعب تأثر جزئيا بالجفاف غير المسبوق».

وأضافت «تركز المناقشات على تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي لدعم تراكم الاحتياطي وتحسين الاستدامة المالية، مع حماية الفئات الأكثر ضعفا».

وطلبت صفقة إعادة تمويل أبرمت العام الماضي من الأرجنتين، زيادة احتياطيها الدولي وخفض العجز المالي.