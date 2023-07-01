  • Alwasat News
Atwasat

الأرجنتين تسدد دفعة من قرض لصندوق النقد الدولي باليوان

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 11:00 صباحا
الأرجنتين تسدد دفعة من قرض لصندوق النقد الدولي باليوان
أوراق نقدية من فئة 100 يوان، في بكين في 13 أغسطس 2019. (أ ف ب)
alwasat radio

سددت الأرجنتين 2,7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني نظرا لنقص الدولار الأميركي، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد.

ولتجنب استخدام مزيد من احتياطي عملاتها الأجنبية، لجأت الأرجنتين لما يعرف بـ«حقوق السحب الخاصة»، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للبلدان، في جزء من تلك الشريحة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكدت الناطقة باسم الصندوق جولي كوزاك في بيان، أن «سلطات الأرجنتين تفي بالمتطلبات المالية تجاه الصندوق».

- صندوق النقد يصادق على تقديم 5,3 مليار دولار للأرجنتين

قالت المتحدثة الحكومية غابرييلا تشيروتي للصحفيين الخميس، إن الدفعة ستسدد «في جزء منها بحقوق السحب الخاصة واليوان من دون استخدام احتياطي البنك المركزي».

وتوصلت الأرجنتين العام الماضي لاتفاق مع صندوق النقد على إعادة جدولة قرض بقيمة 44 مليار دولار أميركي، مُنح في 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري.

اتفاقية تبادل عملات مع الصين
وتلقت الأرجنتين أكبر برنامج مساعدة من الصندوق، في وقت تعاني من نسبة تضخم فاقت 100% على أساس سنوي، ومن نقص حاد في العملات الأجنبية ومستوى فقر بنحو 40%، كما تسبب جفاف غير مسبوق بتراجع الصادرات الزراعية.

وأعلنت الدولة الواقعة بأميركا الجنوبية في أبريل الماضي، أنها ستستخدم اليوان لتسديد كلفة واردات صينية بدلا من الدولار الأميركي من أجل الحفاظ على احتياطيها عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين.

وقالت كوزاك، إن النقاشات الفنية مستمرة مع الأرجنتين «بشأن حزمة سياسات لحماية الاستقرار الاقتصادي في سياق وضع صعب تأثر جزئيا بالجفاف غير المسبوق».

وأضافت «تركز المناقشات على تعزيز سياسات الاقتصاد الكلي لدعم تراكم الاحتياطي وتحسين الاستدامة المالية، مع حماية الفئات الأكثر ضعفا».

وطلبت صفقة إعادة تمويل أبرمت العام الماضي من الأرجنتين، زيادة احتياطيها الدولي وخفض العجز المالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني

الكنديون يختنقون بسحب الضباب الدخاني
مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»

مساع ليبية لإعادة حق التصويت في «فاو»
«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون

«إقليدس» يستعد لاستكشاف الجانب المظلم من الكون
الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية
ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي

ليفربول يكسر قواعد اللعبة ويرصد مبلغا خياليا لضم مبابي
الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي

الكشف عن سبب فشل انتقال حكيم زياش إلى النصر السعودي
أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا

أهلي جدة يفشل في ضم لاعب مهم بسبب غوارديولا
لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»

لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»
طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي

طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي
«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي

«المسابقات» تعتمد نتائج الأسبوع الأول من سداسي التتويج وتعاقب الأهلي بنغازي
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر

الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030

«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟

لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟
شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية

شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل

«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإمارات: شركة أدنوك تمنح بتروفاك عقدا بقيمة 700 مليون دولار
الإمارات: شركة أدنوك تمنح بتروفاك عقدا بقيمة 700 مليون دولار
البطالة في أدنى مستوى بمنطقة اليورو
البطالة في أدنى مستوى بمنطقة اليورو
قيمة مجموعة «آبل» السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار
قيمة مجموعة «آبل» السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار
ارتفاع نسبة البطالة في ألمانيا خلال يونيو
ارتفاع نسبة البطالة في ألمانيا خلال يونيو
يلين: الاقتصاد الأميركي أكثر مرونة من المتوقع
يلين: الاقتصاد الأميركي أكثر مرونة من المتوقع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح «رأسمالية القرن 21»؟
«ثمن عدم المساواة» الدرس القادم من أميركا.. كيف يمكن إصلاح ......
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى
تدهور القوة الشرائية للدينار ينغص فرحة التونسيين بعيد الأضحى...
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في الأرجنتين
حاويات المهملات في سوق بوينوس آيرس.. كنوز الفقراء في ......
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر
هولندا تغلق صمامات أكبر حقل غاز في أوروبا خلال أكتوبر...
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر زيادات متتالية
الاحتياطي الفدرالي الأميركي يعلق رفع معدلات الفائدة بعد عشر ......
المزيد
الأرجنتين تسدد دفعة من قرض لصندوق النقد الدولي باليوان
الأرجنتين تسدد دفعة من قرض لصندوق النقد الدولي باليوان...
«غولدمان ساكس»: تمرد «فاغنر» يثير مخاطر متجددة لأسواق النفط العالمية
«غولدمان ساكس»: تمرد «فاغنر» يثير مخاطر متجددة لأسواق النفط ......
«يوروستات»: التضخم يتراجع في أوروبا لكن ليس بنسبة كافية
«يوروستات»: التضخم يتراجع في أوروبا لكن ليس بنسبة كافية...
يلين: الاقتصاد الأميركي أكثر مرونة من المتوقع
يلين: الاقتصاد الأميركي أكثر مرونة من المتوقع...
ارتفاع نسبة البطالة في ألمانيا خلال يونيو
ارتفاع نسبة البطالة في ألمانيا خلال يونيو...
المزيد