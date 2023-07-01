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«غولدمان ساكس»: تمرد «فاغنر» يثير مخاطر متجددة لأسواق النفط العالمية

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 01 يوليو 2023, 10:45 صباحا
«غولدمان ساكس»: تمرد «فاغنر» يثير مخاطر متجددة لأسواق النفط العالمية
عناصر مجموعة «فاغنر» الروسية. (الإنترنت)
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حذرت مجموعة «غولدمان ساكس» العالمية من مخاطر متجددة تواجه أسواق النفط العالمية نتيجة التمرد الذي أعلنته مجموعة «فاغنر» الروسية، الأسبوع الماضي، وانتهى باتفاق مع الحكومة الروسية.

وبينما قللت المجموعة، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ»، من تداعيات هذا التمرد على المدى القريب، فإنها أكدت أن مخاطر تراجع إمدادات خام النفط في مرحلة ما سيضع ضغوطا متزايدة على الأسعار في الأسواق العالمية.

ولفتت مذكرة كتبها محللو «غولدمان ساكس» إلى خطورة وجود مجموعة «فاغنر» في ليبيا، وقدرتها على تعطيل الإنتاج النفطي هناك، ووقف الإنتاج اليومي، البالغ 1.1 مليون برميل تقريبًا، وهو ما تكرر في حوادث متفرقة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وقد تذبذبت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي نتيجة تمرد المجموعة العسكرية الروسية الأشهر، فيما وصفه مسؤولون أوروبيون وأميركيون بـ«تحدٍ غير مسبوق لسلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين».

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ولم تتأثر شحنات النفط الروسية على ما يبدو بتحركات «فاغنر» الأخيرة. وتعد روسيا أحد أكبر مصدري النفط في العالم، وأهم أعضاء تكتل «أوبك+».

وعلى الرغم من التأثير المحدود الذي تركه تمرد «فاغنر» حتى الآن على الإمدادت النفطية، نبهت مذكرة «غولدمان ساكس» بأن مخاطر الاضطراب المدني في روسيا يجب أن توضع في الاعتبار فيما يتعلق بأسعار النفط في النصف الثاني من العام الجاري.

وتوقعت المذكرة تداعيات محتملة طويلة الأجل على إمدادات النفط الروسية، خصوصًا أن تمرد المجموعة العسكرية تركز حول مدينة روستوف، الواقعة على طريق بحر آزوف الذي يصب في البحر الأسود، محذرة من تعرض البنية التحتية النفطية في تلك المنطقة إلى خطر أكبر نسبيا جراء أي حصار محتمل.

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