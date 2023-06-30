أسعار النفط ترتفع بعد تراجع كبير في مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعدما طغى انخفاض كبير في مخزونات النفط الأميركية على المخاوف من أن الطلب على الوقود سيتأثر بزيادات جديدة في أسعار الفائدة حول العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم سبتمبر 16 سنتا أو 0.2% لتصل إلى 74.67 دولار، وزاد عقد الشهر الآجل الأقل تداولا، الذي ينتهي يوم الجمعة، 30 سنتا عند 74.64 دولار، وارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 8 سنتات أو 0.1% إلى 69.95 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وبعد الاستقرار على زيادة طفيفة أمس الخميس، كان كلا الخامين القياسيين في طريقهما للارتفاع بأكثر من 2.5% في يونيو، بما يمثل أول مكسب شهري لخام «برنت» خلال العام 2023، و ثاني مكسب لخام «غرب تكساس» الوسيط بعد مكاسب في أبريل.

وتشعر الأسواق بالقلق من تقلص الإمدادات بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو، متجاوزة بكثير مستوى 1.8 مليون برميل الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته «رويترز».