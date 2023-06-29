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عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 06:28 مساء
عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره
عالم التكنولوجيا جيفري هينتون، المعروف بالأب الروحي للذكاء الصناعي يتحدث في مؤتمر كوليجن في تورونتو، في 28 يونيو 2023. (أ. ف. ب)
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حض جيفري هينتون الذي يُوصف بأنه عرّاب الذكاء الصناعي، أمس الأربعاء، الحكومات على التدخل لضمان ألا تسيطر الآلات على المجتمع، على ما أفادت وكالة «فرانس برس».

وكان هينتون قد تصدّر العناوين في مايو عندما أعلن استقالته من غوغل بعد عقد على انضمامه إليها، للتحدث بحرية أكبر عن مخاطر الذكاء الصناعي بعد فترة وجيزة من إطلاق برنامج الدردشة «تشات جي بي تي» الذي أسر مخيلة العالم.

وتحدث عالم الذكاء الصناعي الذي يدرّس في جامعة تورنتو أمام جمهور حاشد خلال مؤتمر كوليجين للتكنولوجيا في المدينة الكندية. واجتذب المؤتمر أكثر من 30 ألفا من مؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين والعاملين في قطاع التكنولوجيا، ومعظمهم جاء متطلعا لتعلم كيفية ركوب موجة الذكاء الصناعي وليس سماع دروس حول مخاطره.

مخاطر الذكاء الصناعي
وقال هينتون «قبل أن يصبح الذكاء الصناعي أكثر ذكاءً منا، أرى أنه ينبغي تشجيع الأشخاص الذين يطورونه على بذل الكثير من الجهد لفهم كيف يمكن أن يحاول سلبنا السيطرة». وأضاف «الآن هناك 99 شخصا يتمتعون بذكاء كبير يحاولون جعل الذكاء الصناعي أفضل، وشخص واحد ذكي جدا يحاول معرفة كيفية منعه من تولي السيطرة، وربما عليكم أن تكونوا أكثر توازنا».

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وحذر هينتون من أن مخاطر الذكاء الصناعي يجب أن تؤخذ على محمل الجد، رغم منتقديه الذين يعتبرون أنه يضخّم المخاطر.

وتابع «أعتقد أنه من المهم جدا أن يدرك الناس أن هذا ليس خيالا علميا أو مجرد إثارة للمخاوف»، مشددا «إنها مخاطرة حقيقية يجب أن نفكر فيها مليا، وعلينا التوصل إلى معرفة كيفية التعامل معها مسبقا».

الذكاء الصناعي يعمق إنعدام المساواة
كذلك، أعرب هينتون عن قلقه من أن يعمّق الذكاء الصناعي إنعدام المساواة، حيث المكاسب الهائلة من انتاجيته ستذهب للأثرياء وليس العمال. وقال إن «الثروة لن تذهب إلى الأشخاص الذين يعملون، بل ستجعل الأثرياء أكثر ثراءً، وليس الفقراء، وهذا سيء جدا للمجتمع».

وأشار أيضا إلى خطر «الأخبار المضللة» التي يمكن تلفيقها بواسطة برامج الروبوتات على غرار «تشات جي بي تي»، معربا عن أمله بأن يجري وضع علامات على المحتوى الذي تولده برامج الذكاء الصناعي كما تضع البنوك المركزية دمغة مائية على العملات النقدية.

وأكد أن «من الأهمية بمكان أن نحاول، على سبيل المثال، تمييز كل ما هو مزيف على أنه مزيف. لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك تقنيا أم لا».

ويدرس الاتحاد الأوروبي مثل تلك التقنية في قانونه المتعلق بالذكاء الصناعي، والذي سيحدد قواعد الذكاء الصناعي في أوروبا، ويناقشه حاليا مشرعون.

منافسة على الذكاء الصناعي
تتناقض لائحة هينتون لمخاطر الذكاء الصناعي مع نقاشات المؤتمر التي تناولت بشكل أقل مسألة السلامة والتهديدات، وركزت بشكل أكبر على اغتنام الفرصة التي أتاحها إطلاق برنامج تشات «جيب بي تي».

وقالت سارة غو صاحبة رأس المال الاستثماري، إن الحديث القاتم عن الذكاء الصناعي بوصفه تهديدا وجوديا، سابق لأوانه وقارنته بـ«الحديث عن الزيادة السكانية على المريخ»، نقلا عن خبير آخر في الذكاء الصناعي هو أندرو نغ.

وتختلف الآراء حول ما إذا كان عمالقة الذكاء الصناعي، وخصوصا «ميكروسوفت» التي تتعاون مع «أوبن إيه آي»، و«غوغل»، ستبقى من دون منافس أو ما إذا كانت شركات جديدة ستوسع هذا الحقل بنماذجها وابتكاراتها.

وقالت لي ماري براسويل، من مؤسسة «كلاينر بيركنز» لرأس المال الاستثماري إن «في غضون خمس سنوات أتخيل أنه إذا أردتم إيجاد النموذج العام الأفضل والأكثر دقة وتطورا، فربما لا يزال يتعين الذهاب إلى إحدى الشركات القليلة التي لديها رأس المال لذلك».

من جانبه قال زاكاري براتن-غلينون من مؤسسة «غرادينت فنتشرز» إنه يتوقع مستقبلا «ستكون فيه ملايين النماذج موجودة في شبكة تشبه إلى حد كبير شبكة المواقع الإلكترونية الموجودة الآن».

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