وزيرة الخزانة الأميركية تأمل زيارة الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن أملها في زيارة الصين لإعادة التواصل مع المسؤولين في بكين على رغم الخلافات بين القوتين.

وشهدت الأعوام الماضية زيادة في حدة التوتر بين واشنطن وبكين، مع اعتبار كل من الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، أن الصين تشكّل التهديد الأبرز على المدى الطويل لتفوق الولايات المتحدة عالميا، حسب وكالة «فرانس برس».

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إلا أن إدارة الديموقراطي بايدن سعت في الآونة الأخيرة الى تخفيف حدة التوتر مع الصين وإدارة التنافس بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقالت يلين في مقابلة مع شبكة «أم أس أن بي سي» بثت الأربعاء، إنها تأمل في السفر الى الصين لإعادة التواصل، مضيفة «ثمة مجموعة جديدة من القادة، ونحتاج للتعرف الى بعضنا البعض»، من دون أن تعطي موعدا تقديريا لزيارتها، لكن وكالة «بلومبرغ» أشارت إلى أن الزيارة ستتمّ في مطلع يوليو المقبل.