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أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة في أميركا وأوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 07:30 صباحا
أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف بشأن زيادة أسعار الفائدة في أميركا وأوروبا
مصفاة نفط شرق العاصمة اليابانية طوكيو، 12 نوفمبر 2021، (رويترز)
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تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بسبب مخاوف من زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، التي تضعف النمو الاقتصادي والطلب العالمي على الوقود، بينما أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة في الصين أيضًا على المعنويات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام «برنت» 40 سنتا أو 0.5% إلى 73.63 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة لخام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 32 سنتًا أو 0.5% إلى 69.24 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وصعد الخامان القياسيان نحو 3% أمس الأربعاء بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام تراجعت 9.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو الجاري، متجاوزة بكثير السحب البالغ 1.8 مليون برميل الذي توقعه محللون في استطلاع أجرته «رويترز».

رفع أسعار الفائدة
وقال قادة البنوك المركزية الكبرى في العالم أمس إنهم يعتقدون أن المزيد من تشديد السياسة سيكون ضروريًا لترويض التضخم المرتفع بعناد، لكنهم ما زالوا يعتقدون أن بإمكانهم تحقيق ذلك دون التسبب في ركود صريح.

ولم يستبعد رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول المزيد من رفع أسعار الفائدة، بينما عززت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة التاسع على التوالي في منطقة اليورو في يوليو.

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