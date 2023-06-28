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الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 12:20 مساء
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
العملة التركية فئة 100 ليرة، (أرشيفية: الإنترنت)
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سجلت الليرة التركية أدنى مستوى تاريخي لها خلال تعاملات أمس الثلاثاء التي اقتصرت على الفترة الصباحية، بسبب دخول البلاد عطلة عيد الأضحى التي تستمر 9 أيام، مسجلةً 26.02 ليرة للدولار، و28.45 ليرة لليورو، وانزلقت الليرة إلى هذا القاع غير المسبوق في مستهل تعاملات الأسبوع، الإثنين، استمرارًا لاستجابتها لقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15%، الذي رأى خبراء أنه لم يكن كافيًا، ولم يلب توقعات الأسواق الداخلية والخارجية التي كانت تتوقع زيادة أكبر، وما تبع ذلك من خطوات لتخفيف القيود على الودائع بالعملة المحلية، وفقًا لوكالة «رويترز».

الليرة تخسر نحو 30% من قيمتها
وأضافت الليرة التركية خسارة جديدة في قيمتها بلغت ما يقرب من 3%، لتخسر نحو 30% من قيمتها خلال الشهر الأخير، وما نسبته نحو 28% من قيمتها منذ بداية العام، لتصبح ثاني أسوأ العملات أداءً بعد البيزو الأرجنتيني، وجرى تداول الليرة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 في مايو الماضي، عند مستوى 19.60 ليرة للدولار، وتجاوزت 20 ليرة للدولار عقب جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في 28 من الشهر ذاته، ووصلت إلى أدنى مستوى لها فوق 26 ليرة للدولار بعد شهر واحد من الانتخابات، وأثّر الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار على أسعار الذهب، وحطم غرام الذهب الرقم القياسي، حيث سجل رقمًا قياسيًا عند 1611 ليرة للغرام، الثلاثاء.

وبعد خطوته الأولى تحت قيادة رئيسته الجديدة، حفيظة غايا إركان، قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة الرئيسي 650 نقطة أساس في اجتماع لجنته للسياسة النقدية، الخميس الماضي، واتخذ البنك خطوة جديدة، الأحد، لتخفيف الضغوط على الليرة. إذ تقرر تخفيف قواعد الاحتفاظ بالليرة في البنوك التجارية، وخفض معدل صيانة الأوراق المالية، التي يتعين على البنوك التركية تخصيصها لودائعها بالعملات الأجنبية، إلى 5% بدلًا من 10%، كما قرر البنك المركزي إعفاء البنوك التجارية من الاحتفاظ ببعض السندات الحكومية المقومة بالليرة، إذا رفعت حصة ودائعها بالعملة المحلية إلى 70% أو أكثر من الإجمالي.

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